Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu Yapılıyor

Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2019 Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde pazar günü gerçekleştiriliyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve İtalya’dan yüzücülerin katılımı ile Gemikonağı’nda yapılacak maratonla ilgili yarın saat 12.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Salonu’nda basın toplantısı düzenlenecek.

04/12/2019 17:46