Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu Yapılıyor

Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2019 Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde pazar günü gerçekleştiriliyor.

ads
04/12/2019
HK

ads
Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu Yapılıyor

Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2019 Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde pazar günü gerçekleştiriliyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve İtalya’dan yüzücülerin katılımı ile Gemikonağı’nda yapılacak maratonla ilgili yarın saat 12.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Salonu’nda basın toplantısı düzenlenecek.

04/12/2019 17:46
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.