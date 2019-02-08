Aspire Zelos 2 İle Tanışın

Elektronik sigara kullanıcıları her geçen gün artıyor! Kullanıcıların yeni gözdesi ise Aspire’ dan geliyor; Aspire Zelos 50W 2.0 sizlere de hem sigarayı bıraktıracak hem de ergonomik, küçük ve şık tasarımı ile gün boyunca ayrılmaz bir parçanız olacak. E-sigara dünyasının en köklü firmalarından bir tanesi olan Aspire tarafından üretilen Aspire Zelos 2.0, kullanıcı dostu özellikleriyle kısa zamanda seveceğiniz bir mod elektronik sigara kiti. Küçük, şık ve ergonomik Aspire Zelos 2 ile tanışın.

Aspire Markası

2013 Yılından beri e-sigara kullanıcılarını dayanıklı ve kaliteli ürünlerle buluşturan Aspire, diğer e-sigara üreticileri gibi Çin’ de bulunmakta ve üretim yapmaktadır. Firma ilk olarak Aspire Zelos elektronik sigaraları ve bu elektronik sigara kitinde kullanılan ve özellikle sızıntı yapmaması ile takdir toplayan Aspire Nautilus Likit Tankı ile büyük bir popülariteye ulaşmıştır. Aspire Zelos 50W 2 ise, Aspire Zelos’ un ilk versiyonu ile benzer özellikler taşısa da çok daha kullanışlı ve pratik bir e-sigara

Aspire Zelos 2 Özellikleri

Aspire Zelos 2 maksimum 50 Watt’ a kadar çıkabilen bir mod elektronik sigara kitidir. Yani mod e-sigara gövdesine ek olarak likit tankı ve şarj kablosu da paket içeriğine dahildir. Sigara içimi ve orta seviye bir buhar yoğunluğu ile nargile içimi sağlamak için 50 Watt kapasiteli Aspire Zelos 2, sizin yeterli olacaktır.

Bir elektronik sigara atomizer tank olmadan düşünülemez. Aspire Zelos 50W 2.0 için de durum değişmiyor. Tıpkı ilk versiyonunda olduğu gibi Nautilus markalı bir tank ile güçlendirilmiş bu küçük ve maharetli mod elektronik sigara, 2500 mAh’ lık sabit bir batarya kapasitesine sahip. Kullanıcısına gün boyunca orta yoğunlukta buhar sağlayan Aspire Zelos 2.0’ yi isterseniz MTL sigara içimi modunda isterseniz orta karar bir elektronik nargile olarak kullanabilirsiniz.

Aspire Zelos 50W 2.0, 136 mm boyunda, 38 mm genişliğinde ve 23 mm eninde bir mod gövdeye sahip. Gövdesinin üzerinde bulunan mikro USB girişi sayesinde şarj olabilen Aspire Zelos 2.0, ateşleme - mod ayarı düğmelerine ek olarak aynı zamanda yaptığınız mod ayarlamalarını görebileceğiniz küçük bir de ekrana sahip. Aspire Zelos 2.0’ ı özel kılan unsurların başında küçük boyutları, 18650 şarjlı pil kullanmıyor oluşu, çocuk koruma kilidi ve sızdırmazlık konusunda e-sigara kullanıcılarının dillerine destan olan likit tankı geliyor.

Adından da anlaşılabileceği gibi maksimum 50 watt ile çalıştırılabilen Aspire Zelos 50W 2.0, paket içeriğine dahil olan 0.4 Ohm ve 1.8 Ohm’ luk coil yapıları ile ister gerçek bir sigaraya benzer içim sağlamanıza isterseniz nargile içimi modlarında buhar çekimi yapmanızı sağlıyor. İster bir elektronik nargile gibi kullanarak aroma tadını sonuna kadar aralarak yoğun buhar elde edin, ister gerçek bir sigaranın boğaz vurumunu hissedin, seçim sizin…

Aspire Zelos 50W 2.0 Tankı İle İddialı!

Aspire Zelos 50W 2.0’ nin, özellikle tankı ile öne çıkan bir elektronik sigara olduğundan söz etmiştik. İsterseniz TC Ni, TC SS, TC Ti gibi farklı içim modlarında kullanılabilen Aspire Zelos 2.0’ nin tankı tek kelime ile kullanıcı dostu. Kendi metal ağızlık kısmına ek olarak kutudan çıkan yedek “stubby” drip tip ağızlığı ile benzersiz bir içim deneyimi sunan Aspire Zelos 50W 2.0 ‘nin tankı, Aspire Nautilus 2S olarak tanınıyor.

Aspire Nautilus 2S, tepeden e-likit dolumu yapılabilen bir likit tankı. Metalden oluşan dış kısmı sayesinde tank camı kırılması sorununu ortadan kaldıran tank, 2.0 ML’ lik likit kapasitesi ile özellikle sigara içimi ile buhar elde etmek isteyen kullanıcılar için birebir. Ayarlanabilir hava kanalları ile düşük direnç (ohm) seviyelerinde yoğun buhar elde edebileceğiniz Aspire Nautilus 2S, 510 vidalama sistemi ile mod gövdeye kolayca yerleştiriliyor ve kesinlikle e-likitinizin bir damlasını dahi ziyan etmeden, sızıntı yapmadan gün boyunca harika bir kullanım sunuyor.

Aspire Zelos 50W 2.0 Kit Kutu İçeriğinde Neler Var?

Aspire Zelos 50W 2.0’ nin kutu içeriğinde Aspire Zelos 50W 2.0 mod gövde, gövdeyi şarj edebilmenizi sağlayan mikro USB kablosu, kullanıcı kılavuzu, sigara içimi buhar çekimi yapabilmenizi sağlayan 1.8 Ohm dirençli bir coil, nargile içimi yapabilmenizi sağlayan 0.4 Ohm dirençli yedek bir coil ve yine direkt ciğer çekimi zevkinizi katlayacak yedek bir drip tip yani ağızlık bulunuyor.

Aspire Zelos 50W 2.0, aynı firmanın çok sevilen ve özellikle sızdırmayan tankı ve küçük boyutları ile kullanıcılarca takdir edilen Aspire Zelos 50 Watt’ ın ikinci versiyonudur.

Aspire Zelos 2.0 ‘ın İlk Versiyonundan Farkı Nedir?

Aspire, elektronik sigara endüstrisinde uzun zamandır varlık gösteren bir marka ve bu marka özellikle Aspire Zelos, Aspire Nautilus Tankı ile elektronik sigara kullanıcıları arasında yerlere göklere sızdırılamıyor. Firma dünya çapındaki kullanıcıların taleplerini değerlendirerek Aspire Zelos 2’ yi üretmeye karar verdi.

İlk Aspire Zelos 50 Watt’ dan farklı olarak çok daha kolay doldurulabilen likit tankı, Aspire Zelos 2’ nin en önemli silahlarından birisi. Birinci ve ikinci versiyonlar arasında bunun dışında batarya kapasitesi (2500 mAh) ve mod gövde boyutları gibi unsurlarda çok büyük değişiklikler yok.

Aspire Zelos 2.0: Kimler Kullanabilir?

Sigarayı yeni bırakanlar için kullanışlı özellikleri olan Aspire Zelos 2’ de 18650 şarjlı pil derdi, likit sızıntısı sorunu yok. Üstelik özel çocuk kilidi sayesinde güvenli bir kullanım sunan Aspire Zelos 2, metal koruma kısmı bulunan likit tankı sayesinde istenmeyen kazalar sonucunda elektronik sigara likit tankının kırılmasını önlüyor.

Eğer;

> Sigarayı Yeni Bırakmışsanız Ve Sigaranın Genzinizde Oluşturduğu Hisse Benzer Bir His Arıyorsanız,

> Mod Elektronik Sigara Kullanmak İstiyor Ancak Küçük Boyutlu, Kullanımı Güvenli Ve Pratik Bir Mod E-Sigara Bulamıyorsanız,

> Elektronik Sigara Kullanıcıları Arasında Gerek Sahip Olduğu Sızdırmaz “Nautilus Tank” Gerekse Küçük Boyutları İle Bir Efsane Haline Gelmiş “Kral” Bir Elektronik Sigara Kullanmak İstiyorsanız,

Aspire Zelos 2, sizin için son derece uygun, pratik ve şık bir mod elektronik sigara kitidir.

Orijinal Aspire Zelos 2.0’ yi Nereden Alabiliriz?

Geldik pek çok e-sigara kullacısının cevabını bulmakta zorlandığı önemli soruya; orijinal Aspire Zelos 2’ yi nerede bulabiliriz? Cevap oldukça basit; diğer pek çok firmanın elektronik sigara ve e-likit ürünlerinin orijinal olarak bulunduğu elektroniksigarashop.org’ dan kendiniz için orijinal bir Aspire Zelos 2 alabilirsiniz. Müşteri sayısı, kalitesi ve sunduğu orijinal ürünlerle her geçen gün artan elektroniksigarasjop.org’ da tamamen orijinal e-sigara, mod e-sigara, premium likit ve standart e-likit ürünleri sizleri bekliyor.

Aspire Zelos 50W 2.0 ile harika bir buhar keyfi yaşamak istemez misiniz? O zaman elektroniksigarashop.org adresine girip kendiniz için Aspire Zelos 2 ve ona yakışır bir e-likit tercih etmeniz yeterli olacaktır. Aldığınız elektronik sigaranın veya e-likitin orijinalliğinden şüphe ediyorsanız, sitemizin blog kısmındaki içeriklerden yardım alarak ürünlerinizin orijinal olup - olmadığını kontrol edebilirsiniz.

İster ikinci bir cihaz, ister sigarayı bıraktıracak bir hediye ister kendi buhar zevkiniz için yenilenmiş tasarımı, küçük ve sızdırmaz tankı ile pratik bir elektronik sigara… Aspire Zelos 2 karşınızda!