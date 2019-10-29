Aspirin: Dikkat! Günde Bir Aspirin Faydadan Çok Zarara Neden Olabilir

Aspirin Nedir?

Aspirin ya da asetilsalisilik asit, genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrıkesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Ayrıca kan seyreltici etkisi vardır ve kalp krizine karşı koruma sağlaması amacıyla uzun dönem az dozaj kullanılır.

İnsanlar onlarca yıldır aspirin kullanıyor. Aslında, dünyadaki tüm eczanelerde bulunan bu küçük hap, 1853’te keşfedildi, ancak 1897 yılına kadar ilaç olarak kullanılmadı, daha sonra 1915 yılın da hepimizin bildiği küçük beyaz hap olarak tanıtıldı.

Aspirin Teknik Detaylar

Formül: C9H8O4

Molar kütle: 180,158 g/mol

IUPAC numarası: 2-Acetoxybenzoic acid

Çözünürlük (su içinde): Suda zor çözülür. Işığa karşı duyarlıdır

Molekül formülü: C9H8O4

Molekül kütlesi: 180.16 g/mol

Görünüm: Beyaz, kati, kristal halde, kokusuz

Aspirin’in Faydaları

Uzun süredir kullanılmasına rağmen, aspirin kullanırken ortaya çıkabilecek bazı ciddi sağlık komplikasyonları vardır. İnsanların düzenli olarak aspirini kullanmasının üç ana nedeni vardır:

Aspirin’in Kullanım Nedenleri

Ağrı kesici

İltihap azaltıcı

Kalp krizi önleme

İnmeyi önleme

Ateş düşürücü

Bu koşullardan birine sahip olan insanlar aspirini kullandığında, ağrıyı hafifleten faydaları olduğunu görürler.

Ancak, uzun vadede iyilikten çok zarar verebilecek olan aspirine alternatif olarak farklı terapileri denerseniz, aynı faydaları elde ettiğinizi göreceksiniz.

Kalp krizi önleme ya da acı verici iltihaplarla başa çıkmak için günde bir aspirin kullanıyor veya düşünülüyor musunuz?

Önce bilmek isteyeceğiniz bazı gerçekler var. Daha sonra, hastalıklarınız için aspirin almak yerine, doğal ve daha güvenli alternatifleriniz olduğu için tüm seçeneklerinizi dikkatlice incelemelisiniz.

Aspirin Kullanmanın Tehlikeleri

Aspirinin zararlarından bahsederken ara sıra alınan aspirinden değil, potansiyel problem olan uzun süreli kullanımdan bahsediyoruz.

Eğer aspirin alerjiniz varsa, bu durumda aspirinden tamamen kaçınmalısınız. Aspirinlerin komplikasyonlarına daha yatkın bazı kişiler vardır ve aspirini herhangi bir kullanım da dikkatlice düşünmelidirler. Bu insanlar aşağıdaki kategorilere girerler:

Aspirin’in Tehlikeli Olduğu Durumlar

Kalp yetmezliği

Astım

Mide ülseri

Kanama veya pıhtılaşma bozuklukları

Diyabet (American Diabetes Association, diyabetli insanlara aspirinin en düşük dozajını öneriyor.)

Yukarıdaki rahatsızlıklardan birine sahip değilseniz bile düzenli olarak aspirin kullandığınızda, bilmeniz gereken şey aspirinin ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğidir.

İyileşeceğinizi düşünürken daha fazla zararla karşılaşabilirsiniz. Bazı durumlarda beyin kanamasına neden olabilir; bu durumda aspirin kan inceltici sorununu şiddetlendirerek kalıcı beyin hasarına veya ölüme neden olmaktadır.

Aspirin Yan Etkileri

Böbrek Yetmezliği

Karaciğer Yetmezliği

Ülser

Kulak Çınlaması

Kanamalı İnme

Reye Sendromu

Böbrek Yetmezliği

Mayo Clinic de dahil olmak üzere birçok kaynağa göre, analjezik nefropati adı verilen düzenli aspirin kullanımından dolayı böbrek hasarı oluşabilir.

Birçok kez bu kronik böbrek hastalığı semptomları hemen anlaşılmaz ve ölümcül böbrek yetmezliğine veya günlük böbrek diyalizine ihtiyaç duyulmasına neden olur.

Karaciğer Yetmezliği

Karaciğer düzenli kullanımda aspirini emer ve karaciğer yetmezliği ortaya çıkar ve ciddi bir sorun oluşturur. Karaciğer vücudunuzun detoksifikasyon (toksinlerden arınma) sistemidir.

Toksik maddeler vücuda sürekli olarak girdiğinde, aşırı toksik yükü karşısında karaciğer yetersiz kalabilir.

Ülser

Amerikan Gastroenteroloji Koleji’ne göre, ülserlerin ikinci önde gelen nedeni, midenin astarının tahriş olmasına yol açan düzenli aspirin kullanımından kaynaklanmaktadır.

Ülser olduğunda düzenli olarak aspirin kullanımı, kanama ülseri ve delinmiş ülser gibi komplikasyonlara neden olabilir.

Kulak Çınlaması

Bu kulağı rahatsız edici ‘kulak çınlaması’ sorunu aspirinin düzenli kullanılmasından dolayı oluşur ve kalıcı işitme hasarına da neden olabilir. Ancak çoğu durumda çözüm, aspirin kullanımını durdurmaktır ve durum tersine döner.

Kanamalı İnme

Bildiğiniz gibi birçok kişi kalp krizi ve inmeyi önlemek için günlük aspirin kullanır. Buradaki sorun, bazı durumlarda görünüşte bu ‘masum’ aspirinin iyilikten çok zarar vermesine neden olur.

Bazı durumlar da beyin kanamasına neden olur; bu durumda kan inceltici aspirin sorunu şiddetlendirerek kalıcı beyin hasarına veya ölüme neden olmaktadır.

Reye Sendromu

Bu ölümcül durum hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ve hayati organları, özellikle beyin ve karaciğeri tahrip ettiği için çocuklara ölümcül darbeler veriyor.

Çoğu zaman Reye sendromunun kurbanı, su çiçeği gibi viral enfeksiyonu olan, ateş düşürme ve ağrı giderme için aspirin alan bir çocuklardır. Tüm ebeveynler çocuklarına bu nedenle aspirin vermekten kaçınmalıdır.

Gördüğünüz gibi düzenli aspirin tüketimiyle ilişkili sağlık komplikasyonları çok ciddi ve hafife alınmamalıdır. Tabii ki acı çekmek veya kalp krizi riski altında yaşamanızdan bahsedilmiyor.

Bunları tedavi etmenin çok daha iyi yolları var. Aspirinin ciddi yan etkilerinin olduğunu göz önüne alıp vücudunuz için daha iyi alternatif tedavi seçeneklerini keşfetmelisiniz

Aspirin’e Güvenli Doğal Alternatifler

Aspirin kullanmanızın sebebine bağlı olarak, güvenli alternatifler bulabilirsiniz.

Ancak, almayı düşündüğünüz diğer ilaçların hiç birinin doğal tedavilerle olumsuz bir şekilde etkileşime girmeyeceğinden emin olmak için doktorunuza danışmanız çok önemlidir.

Aspirin Aternatifleri

Anti-inflamatuar diyet

Zencefil

MSM (Metil Sülfonil Metan)

Zerdeçal (Kurkumin)

Bromelain

Wobenzym N

Anti-inflamatuar diyet

Anti-inflamatuar bir diyet vücudun sağlıksız olduğu durumlarda ağrıyı ve iltihabı azaltmak için en iyi yollarından biridir.

Balık, kuru yemişler, meyveler, sebzeler, zeytinyağı ve hindistancevizi yağları gibi sağlıklı yağları yemeye dayanan bir diyet uyguladığınızda yalnızca vücudunuzda ki iltihaplanmayı geçirmez, aynı zamanda kalp krizi riskini de azaltmaya neden olursunuz.

Zencefil

Bu küçük kökü günlük diyetinize eklediğinizde sadece mide bulantısıyla mücadele etmez aynı zamanda iltihaplanmayı da önlersiniz.

Zencefil artrit ve ülseratif kolit ile ilişkili iltihabı yıllarca tedavi etmek için Asya, Hint ve Arap şifa terapilerinde kullanılmıştır.

Taze olarak, kapsül formunda ya da çay olarak zencefili kullanabilirsiniz

MSM (Metil Sülfonil Metan)

Metil sülfonil metan resmi adı verilen bu bileşik, iltihap ve kükürt ile savaşır. Doğal olarak inek sütü, meyve ve sebzelerde, et ve deniz ürünlerinde bulunan MSM, vücuda kükürt ilave ederek, hayati kolajeni güçlendirir.

MSM, topikal uygulama için tabletler, kapsüller ve kremlerde bulunur.

Zerdeçal (Kurkumin)

Curcumin olarak da bilinen zerdeçal, bir çok toplum tarafından bilinen ortak bir bileşendir.

Bu baharat, ayrıca iltihap ile savaşmak için binlerce yıldır kullanılmıştır.

Yumurtanıza, çorbanıza, salata soslarınıza, makarna soslarınıza ekleyerek kullanabilirsiniz.

Bu baharat iltihaplanmayı azaltmakla kalmaz, sindirime de yardımcı olur. Vücudunuzun zerdeçaldan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmak için biraz toz karabiber ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bromelain

Ananas da bulunan bu enzim artrit gibi durumlarda enflamasyonu tedavi etmek için sıklıkla kullanılır. Tablet şeklinde de satılmaktadır.

Wobenzym N

Enflamasyon ile ilişkili durumların tedavisinde etkili olan, yaygın olarak kullanılan bir tezgah üstü doğal bir ilaçtır. Bitki enzimlerinin, antioksidanların ve pankreatik enzimlerin bu güçlü kombinasyonu, vücudun kendi iltihap tepkisini teşvik eder ve destekler.

Aspirini düzenli olarak almayı düşünüyorsanız umarım tekrar gözden geçirirsiniz. Düzenli aspirin tüketiminin yan etkileri faydalarından çok daha fazladır.

Olası ilaç etkileşimlerini önlemek için doktorunuza danıştıktan sonra bu doğal terapilerin herhangi birini kullanabilirsiniz.

Bu senin hayatın, senin bedenin ve senin seçimin.

Kaynaklar

Aspirin: Dikkat! Günde Bir Aspirin Faydadan Çok Zarara Neden Olabilir

29/10/2019 10:25