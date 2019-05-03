Aspirinin günlük hayatta kullanımı

Tıp dünyasının mucizesi olan aspirin günlük hayatınızı kolaylaştıracak öyle farklı işlere yarıyor ki şaşacaksınız.

Saçınızdaki kepeği önleyin. İki adet aspirini ezerek kullandığınız şampuana katın. Saçınızı şampuanladıktan sonra 1-2 dakika bekleyin ve iyice durulayın.

Ayağınızdaki nasırları tedavi edin. 5-6 adet aspirini havanda döverek toz haline getirin. 1 çay kaşığı limon ve bir çay kaşığı su ile bulamaç haline getirin. Bulamacı nasırın üzerine sürerek, bir bez ve üzerine bir naylon torba ile sarın. 10 dakika ayaklarınızı yükseğe kaldırarak bekletin ve sonra yumuşayan nasırınızı törpüleyin.

Çiçeklerinizin ömrünü uzatın. Vazoya koyacağınız çiçeklerin suyuna bir adet aspirini ezerek atın.

2 adet aspirini bir bardak suyun içinde ezerek eritin. Karışımı giysinizin ter lekesi olan bölümündü 2 saat bekleterek, yıkayın.

Sivilcelerinizi kurutun. Bir adet aspirini ezerek, az suyla krem haline getirin. Karışını sivilcenin üzerine sürün ve 1-2 dakika bekletin. Sonra sabunlu suyla yıkayın.