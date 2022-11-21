Asrın Sönmez kadro dışı

Yenicami'de sıcak gelişmeler devam ediyor. Antrenörler Cemre Yıldızev, Arif Pınardan ve Erdoğan Garip ile bugün yolların ayrılmasından sonra genç futbolcu Asrın Sönmez de kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Göçmenköy maçından sonra soyunma odası önünde Asrın Sönmez'in az süre oynatılmasını gerekçe gösteren aile üyelerinin antrenör Cemre Yıldızev'e saldırmaları bugün üç teknik adamla yolların ayrılma sürecine yansımıştı.

Yenicami Kulübü Başkanı Ali Özmen Safa, yaşanan hoş olmayan gelişmeler sonrası Asrın'ın 2-3 hafta kadro dışı kalacağını, antrenmanlara devam edeceğini ve belirleyecekleri yeni teknik kadronun da kararı doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.

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21/11/2022 18:40