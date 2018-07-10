Asrın transferi resmen açıklandı!

Yüzyılın transferi gerçek oldu. Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer oldu.. Juventus'un açıkladığı rakama göre transfer 100 milyon Euro'ya bitti. Real Madrid ve Juve resmi açıklamayı yaptı ve Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Portekizli futbolcu 30 milyon Euro net yıllık ücret alacak.

Real Madrid formasıyla 438 maçta 450 gol kaydeden yıldız futbolcu, Real Madrid tarihinde kaldırmadık kupa bırakmadı.

33 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyordu. Cristiano Ronaldo'nun 4 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla baskı altında olan dünya yıldızı futbolcunun, yıllık ücret konusunda Real Madrid ile anlaşamadığı iddia ediliyordu.

Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ronaldo'nun kulübün efsaneleri arasına girdiğini ve gelecek futbolcular için bir idol olduğu vurgulandı.