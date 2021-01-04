Assange'ın ABD'ye iadesi talebi reddedildi

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.

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04/01/2021

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Assange'ın ABD'ye iadesi talebi reddedildi

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.

BBC'de yer alan habere göre, iade talebi, Assange'ın akıl sağlığına ilişkin endişeler nedeniyle reddedildi.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'ye iade edilmemek için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, burada 7 yıl yaşadıktan sonra İngiliz güvenlik güçlerince tutuklanarak cezaevine konmuştu.

04/01/2021 14:03
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TAGS: Assange, ingiltere, red, ABD’ye iadesi, haberkıbrıs,
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