Assange'ın kefaletle serbest kalma talebine ret

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın kefaletle serbest kalma talebini reddetti.

Londra’da görülen davada yargıç Vanessa Baraitser, “İnancım şudur ki bay Assange bugün serbest bırakılırsa, temyiz davası sonrası mahkemeye tekrar teslim olmayacaktır”ifadelerini kullandı.

Casusluk ve bilgisayar korsanlığı suçlarından dolayı İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest kalma talebi İngiltere'de bir mahkeme tarafından reddedildi.



Washington, Assange'ı devlet sırlarını açığa çıkartmak dahil 18 suç ile itham etmiş ve ABD'ye iadesini talep etmişti.

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06/01/2021 14:21