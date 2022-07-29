İki dev asteroit Dünya’ya yaklaşıyor.Gökdelen büyüklüğündeki bu iki asteroitten biri Dünya’ya en yakın geçişini bugün , diğeri ise 30 Temmuz günü yapacak.

Gökdelen büyüklüğündeki asteroitler yaklaşıyor

2016 CZ31 olarak bahsedilen bu ilk asteroit, en yakın geçişini saatte 55 bin 618 kilometre hızla bugun gerçekleştircek.

Uzmanlar, bu asteroitin en geniş bölgesinin ortalama 122 metre olduğunu tahmin etmekte.

Bu ateroit, Dünya’dan yaklaşık 2.800.00 kilometre uzaktan geçişini yapacak. Güvenle Dünya’mızı pas geçen bu asteroidin dünyayla uzaklığı, Dünya’nın Ay’la olan mesafesinin yaklaşık yedi katına eşit.

Diğer yaklaşması 2028’de gerçekleşecek

NASA ise bu asteroidin birkaç senede bir Dünya’ya yaklaştığını ve tehlike yaratmadan pas geçtiğini açıkladı. Bu kayanın bir sonraki yakınlaşmasının ise Ocak 2028’de gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü geçecek olan ikinci asteriot, diğerine göre Dünya’dan daha uzak bir mesafeden geçecek.

İkinci bu asteroidin adı ise 2013 CU83. Bu asteroidin en geniş noktası ise yaklaşık 183 metre çapında. Diğerinden daha büyük olan bu asteroid,Dünya’dan yaklaşık 6.960.00 kilometre uzaktan geçecek.

Bu devasa uzay kayası, saatte 21 bin 168 kilometre hızla seyahat edecek.

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29/07/2022 09:40