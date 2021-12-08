Asteroitlerin Dünya'ya çarpma riskini değerlendiren yeni sistem: Sentry-II

NASA, asteroitleri takip eden ve Dünya'ya yaklaşmaları durumunda çarpma risklerini değerlendiren yeni sistemini tanıttı. Sentry-II adı verilen bu sistemle asteroitler ve hareketleri analiz edebilecek.

NASA, bugüne kadar 28 binden fazla Dünya’ya yakın asteroit (NEA) keşfetti.

Her yıl bu listeye 3 bin NEA ekleniyor. Daha büyük ve gelişmiş teleskoplar sayesinde son yıllarda daha fazla asteroit tespit ediliyor.

İlk halinin gelişmiş versiyonu

NASA yıllarca, asteroitleri izlemek ve çarpma riskini belirlemek için gelişmiş etki izleme yazılımı kullandı.

NEA'ların oluşturduğu ilk etki riski izleyicisine "Sentry" adı verildi.

Sentry-II'nin geliştirilmesine öncülük eden Javier Roa Vicens, "Sentry'nin ilk versiyonu, neredeyse 20 yıldır faaliyette olan çok yetenekli bir sistemdi." dedi.

Vicens, Sentry-II'nin, ilk Sentry sistemi tarafından yakalanmayan bazı durumlar da dahil olmak üzere, bilinen her NEA için etki risklerini hızla belirleyebilen bir araç olacağını aktardı.

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08/12/2021 13:25