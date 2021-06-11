Astım atağını önleyen 10 yol

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fazilet Karakoç, astım ataklarını önlemenin yollarını anlattı.

Astımlı hastaların önemli bir kısmına koruyucu tedaviler önerilir. Bunlar sadece hastayken değil, hasta olunmadığında da düzenli kullanılmalı. 2Çocuklardikkatliizlenmeli.Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu düşündüren hapşırık, burun akıntısı, boğaz ağrısını takiben boğaz temizleme, özellikle geceleri olan öksürük, koşarken ya da oynarken çabuk yorulma...Bunlar, gelmekte olan bir astım atağının ilk bulguları olabilir, sonrasında buna göğüsten hırıltı gelmesi ya da nefes darlığı eklenebilir. 3Doğal beslenilmeli, katkı maddeli gıdalardan ve sağlıksız yağlardan olabildiğince kaçınılmalı.

Gerekli olmayan parasetamol içerikli ilaçlar ve gereksiz hiçbir ilaç kullanılmamalı. Yüzlerce çalışma sigaraya maruziyetin özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi şikayetleri ortaya çıkardığını ya da bu hastalıkların şiddetini artırdığını gösteriyor. Çocuk sigaraya maruz bırakılmamalı.

EV TOZLARINA DİKKAT

Rutin kontroller yapılırken vitamin eksikliği, kansızlık, demir eksikliği ve B12 vitamini eksikliği varsa bunların yerine konmasında fayda var. Ayrıca dönemi geldiğinde grip aşısı uygulanmalı. Atakların önüne geçebilmek için astım tetikleyicilerini çok iyi tanıyın. Tetikleyicilerden uzak durarak ya da korunarak atakların sıklığını azaltmak ve hastalığı kontrol etmek mümkün olabilir. 8Ev tozu akarları, kedi ve köpek tüyleri, küf ve hamamböceği alerjisi astımı tetikleyebilir. Evinizi mümkün olduğu kadar bu alerjenlerden arındırın. Mevsimsel olarak polenler de rinit (alerjik nezle) yaparak astıma yol açabilir. Polen mevsiminde dikkatli olun.

OKULU BİLGİLENDİRİN

Astım hastalığında düzenli doktor kontrolü büyük önem taşır. Düzenli olarak hekiminize gidin, uygulanan planlar ile sonuçlarını doktorunuzla paylaşın. Çocuğun hafif bir astımı olsa bile sınıf öğretmeni ve okul yöneticileri ile bu konuyu paylaşın. Hafif astımı olan çocukların bile bazen çok ağır astım atakları geçirebildiğini unutmayın.

SOĞUK ALGINLIĞI MI? ALERJİ Mİ? ATAĞI NE TETİKLEDİ?

Eğer çocuğunuzun astım atağı hafif ateş, sarı-yeşil burun akıntısı gibi belirtileri takiben başladıysa atağa muhtemelen bir solunum yolu enfeksiyonu neden oldu. Ama atak; ateş olmadan şeffaf burun akıntısı, gözlerde kaşıntı-sulanma, hapşırık gibi şikayetleri takiben başladıysa astım atağı muhtemelen bir alerjen ile ilgili. Aslında çocuğunuzun yakınmalarının bir alerjene temas ile ya da enfeksiyonu takiben başlaması atak tedavisinde çok önemli değişikliklere yol açmaz. Ama bir alerjen ile temas sonrası başlamışsa benzeri bir olayın tekrar etmemesi için o alerjenin ortadan kaldırılması için önlem alınmalı.

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11/06/2021 17:57