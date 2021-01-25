Astım Hastalarının Ne Gibi Önlemler Almaları Gerekir? Dr. Hakan Özkul Yanıtladı

Pandemi dönemi, kronik hastalıkların ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu süreçte öncelikli risk gurubunda olan, diyabet, kalp damar, astım, KOAH, tansiyon gibi hastalıklara sahip kişilerin çok daha fazla korunmaları ve bağışıklıklarını her zaman güçlü tutmaları gerektiğini ortaya koydu.

Türkiye’nin önde gelen fitoterapi uzmanlarından biri olan Dr. Hakan Özkul’la yaygın kronik hastalıklardan biri olan astım hastalığıyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik.

Öncelikle astım hastalığından biraz söz eder misiniz?

Astım hava yolu etrafındaki kasların duman, çeşitli alerjenler, kötü hava kalitesi gibi çeşitli dış etkenlerden kaynaklı kasılmasından ötürü oluşur. Solunum yollarında ortaya gelen bu durum sonunda kişinin nefes alması zorlaşır, hırıltı öksürük gibi sonuçlar ortaya çıkar.

Bu hastalığa sahip kişiler, en basit hayati fonksiyonlardan biri olan nefes almanın zorluğunu yaşarlar. Bu durum yaşam kalitesini düşürür. Kişinin spor faaliyetlerini yerine getirememesi, çabuk yorulmasını kısacası yaşam kalitesini düşüren bir etkiye sahiptir. İlerleyen aşamalarda ise çok daha kalıcı sonuçlara sebep olabilen bir hastalıktır.

Astımda Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bildiğiniz gibi astım kronik bir hastalıktır. Yani ömrünüzün sonuna kadar bu hastalıkla yaşamak zorunda olduğunuz anlamına gelir. Solunum sistemi çevresel etkenlere çok fazla duyarlı olan kişilerin tedaviden önce yaşam koşullarını düzeltmesi gerekir.

Sigara içilen ortamlardan uzak durmaları. Hava kalitesi düşük yerlerde yaşamamaları, son derece steril bir ortamda yaşamaları, soğuğa maruz kalmamaları, parfüm, oda spreyi, boya gibi içinde kimyasallar barındıran maddelerden uzak durmaları ve çalıştıkları işi de hastalıklarını merkeze koyarak belirlemeleri gerekir.

Astım hastalığında belirttiğimiz gibi koruma uygulamaları önemlidir. Ardından ilaç tedavisi yapılmaktadır. Akupunktur, homeopati ve benim de uzmanlık alanım olan bitkisel tedavi bu hastalıkla ilgili çalışmaların yapıldığı alanlardan biridir.

Tamamlayıcı tıp olarak bilinen fitoterapi astım hastalığında ne gibi etkilere sahip?

Astım hastalığında özellikle alerjik astımda hastanın kontrolü çok iyi sağlanmalıdır. Hastanın tüm tetkitleri yapılmalıdır. Nelere alerjisi olduğu ortaya koyulmalı ve buna göre bir tedavi uygulanmalıdır.

Astımda okaliptüs, biberiye, zencefil, andız otu gibi birçok bitkiyi tedavide kullanıyoruz. Hangi bitkilerin hangi amaçlarla kullanılması gerektiği bilgisine vakıfız. Tabi burada hastalar bitkileri mutlaka doktor kontrolünde kullanmalı. Çünkü hastanın hangi bitkileri kullanması gerektiğini ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hastanın tepki verdiği alerjenlere göre belirlenir.

Fitoterapi astım hastalığında nefes almayı rahatlatmayı sağlar, balgam söktürmeye yarayan tedaviler mevcuttur. Genel olarak hastanın yaşam kalitesinin artmasını sağlayan çalışmalar yapıyoruz.

Son olarak astım hastalarına vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Önceden de dediğim gibi bir hastalığın kronik olması ona karşı savaşamayacağımız anlamına gelmez. Hastanın çok iyi takip edilmesi yapılacak olan tedavinin yolunu belirler. Astım hastaları özellikle bu Covit-19 sürecinde son derece dikkat etmeliler. Maskesiz asla insanlarla iletişime geçmemeliler. El temizliğine dikkat etmeliler çok mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmalılar. Hastalığa maruz kalsalar da morallerini bozmadan bağışıklıklarını güçlendirerek hastalığı yenebileceklerini unutmamaları gerekmektedir.

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25/01/2021 08:54