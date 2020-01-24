Astım Hastalığı İçin Dr. Ümit Aktaş’tan En Etkili Bitkisel Doğal Kürler

Astım Hastalığı

Astım hastalığı, başta çocuklar ve gençler olmak üzere 25 milyondan fazla insanı etkileyen yaygın bir sorundur.

Astım oranları, son birkaç on yıl boyunca düzenli olarak artmaktadır. Bugün 12 kişiden biri astım belirtileri ile mücadele etmektedir.

Astım Hastalığı Belirtileri

Astım, genellikle gıda alerjileri, tahriş edici maddelere maruz kalma, mevsimsel alerjiler veya bazen yoğun egzersiz gibi durumlar tarafından tetiklenir. Öksürük, hırıltılı ve nefes darlığı gibi belirtileri vardır.

Astım Hastalığı Risk Faktörleri

Zayıf beslenme düzeni, fazla kilolu veya obez olmak, düşük bağışıklık fonksiyonuna sahip olmak, dışarıda çok az zaman geçirmek ve ailede astım hastası olması gibi birçok risk faktörü vardır.

Astım oranlarının artmasıyla birlikte, antibiyotiklerin ve aşıların astım gelişiminde (“hijyen hipotezi” olarak adlandırılıyor) rol oynayabileceği düşünülüyor.

Teori henüz kanıtlanmış olmamasına rağmen, bazı uzmanlar, normal bağışıklık fonksiyonlarını değiştiren ilaçların yaygın kullanımı nedeniyle astımın her zamankinden daha fazla insanı etkileyebileceğine inanmaktadır.

Bu soruna ek olarak, insanların kapalı alanlarda fazla vakit geçirmeleri ve son 30 yılda artan obezite oranları astım tanısının artmasına katkıda bulunmuştur.

Astım Hastalığı İçin Doğal Kürler

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın kronik hastalıklara karşı savaşan en etkili bitki kürlerinin tariflerine yer veren kitabından, şifanın ilaçlarda değil doğada olduğunu, bilimsel araştırmalara dayandırarak gözler önüne seriyor.

Astım Hastalığı İçin Doğal Kürler

Tarçınlı Şalgam Kürü

İnhalasyon (buğu) Kürü

Meyankökü Kürü

Astım Çayı

Astım Hastalığı İçin Tarçınlı Şalgam Kürü

Kaynamakta olan 3 bardak klorsuz içme suyunun içine 1 çubuk tarçın (Cortex Cinnamomum verum), 2 adet parmak büyüklüğünde meyankökü (Glycyrrhiza glabra), 5 adet tane karabiber (Pİper nigrum) ve dörde bölünmüş 2 adet mandalina büyüklüğünde şalgam (Brassica napohassica) atılır. Ağzı kapalı olarak, kısık ateşte 14 dakika kaynatılır.

Cam bir kavanoza boşaltılır, ağzı kapatılarak saklanır. Her saat başı l fincan ölçüsünde ocakta ısıtılarak ılık kıvamda içilir. 12 gün boyunca küre devam edilmelidir.

Özellikle balgam attırıcı olarak faydalıdır. Solunum yollarını tıkayan, ıslık sesine benzeyen solunum sesine neden olan, hırıltılı tip solunum şikayeti olan astım hastalarında bu kürü tavsiye ediyorum.

Astım Hastalığı İçin İnhalasyon (buğu) Kürü

Yaklaşık 30 cm. çapında büyükçe bir cam kasenin içine 2 litre kaynar su konulur. İçine 20 damla okaliptüs(Eucalyptus globulus) yağı, 6 gr. çam reçinesi ve 7 diş karanfil (Eugenia caryophyllata) eklenir.

Günde 3 kez, başınızın etrafını bir örtü ile güzelce kapatarak kasenin üzerine eğilmek suretiyle sıcak suyun buharını solumalısınız.

Astım krizlerinin gelişini hissetiğiniz anda, inhalasyon kürünü uygulamaya başlayın. Ne kadar etkili olduğunu görünce şaşıracaksınız.

Solunum Sıkıntısı İçin Meyankökü Kürü

Kaynamakta olan yarım litre klorsuz içme suyunun içine 3 adet parmak büyüklüğünde meyankökü (Glycyrrhiza glabra) atın. Ağzı kapalı olarak 12 dakika kaynatın. Altını kapatın, 2 tatlı kaşığı anason (Pimpinella anisum L.), 1 tatlı kaşığı rezene (Foeniculum vulgare L.) ve 1 tatlı kaşığı hatmi çiçeği (Althaea officinalis) ekleyin. Tekrar ağzını kapatarak 12 dakika demlenmeye bırakın. Soğutmadan tamamını yudum yudum için.

Sabah ve akşam günde 2 kez taze olarak hazırlanıp içilmelidir. Solunum sıkıntılarını azaltmakta etkilidir.

Astım Çayı

1 tatlı kaşığı ebegümeci (Malva sylvestris), 1 tatlı kaşığı dağ kekiği (Thymus vulgaris) ve 1,5 tatlı kaşığı sinirli ot (Plantago lanceolata), kaynamakta olan 1 su bardağı içme suyunun içine atılır. Ağzı kapalı olarak 2 dakika kaynatılır. Altı kapatılır ve 7 dakika demlenmeye bırakılır.

Astım atakları gelmeden önce, nefesiniz sıkıştığında bu çayı içmeye başlayınız. Günde 6 bardağa kadar içebilirsiniz. Atak süresince içmeye devam ediniz. Ataklarınızı çok daha rahat atlattığınızı göreceksiniz.

Kaynak Kitap: Dr. Ümit Aktaş-Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi

Dr. Ümit Aktaş Kimdir?

Fitoterapi Uzmanı, M.Sc., PhD (C) Akupunktur Uzmanı, M.D.

1970 doğumlu olan Dr. Ümit Aktaş, Türkiye’de Fitoterapi uzmanı olarak eğitim alan ilk Tıp doktorlarından bir tanesidir.

Tıp Fakültesi eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Akupunktur Uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Fitoterapi Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlamıştır.

İstanbul’da kendi kliniğinde hasta kabul eden Dr. Ümit Aktaş, halen Bahçeşehir Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ümit Aktaş’ın Kitapları

İLAÇSIZ YAŞAM, (2013). AKTAŞ ÜMİT, Hayy Kitap, Basım sayısı:12, Sayfa Sayısı 240, ISBN: 6055181185, Türkçe

BİTKİSEL KÜRLERLE İLAÇSIZ TEDAVİ, (2015). AKTAŞ ÜMİT, Hayy Kitap, Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 182, ISBN: 6059841085, Türkçe

MUTLULUK KÜRLERİ , (2016). AKTAŞ ÜMİT, Hayy Kitap, Basım sayısı:8, Sayfa Sayısı 312, ISBN: 9786059841658, Türkçe

DİYABET VE ZAYIFLAMA KÜRLERİ , (2017). AKTAŞ ÜMİT, Hayy Kitap, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 359, ISBN: 9789752477162, Türkçe

Kaynak: Astım Hastalığı İçin Dr. Ümit Aktaş’tan En Etkili Bitkisel Doğal Kürler

24/01/2020 09:50