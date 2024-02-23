Astımı Tamamen Yendim

2016 yılından beri sürekli astım atakları geçiren ve hastalığından dolayı yaşam kalitesi düşen Meryem Emir Hanım, Dr. Hakan Özkul’dan aldığı bitkisel tedavi sürecinde neler yaşadığını ve bitkisel tedaviden sonra hastalığının nasıl seyrettiğini sizler için Haber Kıbrıs ekibine aktardı.

Çok Şiddetli Astım Atakları Geçiriyordum!

“Adım Meryem Emir, 25 yaşındayım. Hemşireyim. Akdoğan’da ikamet etmekteyim. 2016 yılından beri çok şiddetli astım atakları geçiriyordum. Sürekli dilim boğazıma kaçacak şekilde tıkanarak acile giderdim.”

“Tıkandığım dönemler öleceğimi düşünürdüm. Stres yaptığım zamanlarda, kokuya maruz kaldığımda ya da gecenin bir yarısı astım atakları geçirirdim. Kısacası ölümden dönerdim. Bu süreç benim için oldukça zor geçti. Hiçbir çözümü de yoktu.”

Birçok Tedavi Almama Rağmen Alerjik Astımıma Çare Bulamadım!

“Bu süreçte yoğun bir kortizon tedavisi aldım. Birçok ilaç kullandım, bir sürü iğneler yapıldı. Ne yazık ki bu tedaviler bir sonuç vermedi.”

Dr. Hakan Özkul’dan Bitkisel Tedavi Desteği Almaya Karar Verdim!

“Hastalığıma çözüm bulamamıştım sonrasında internette Dr. Hakan Özkul’u gördüm ve bitkisel tedavi desteği almaya karar verdim.”

Bitkisel Tedavi Sonrası Büyük Bir Rahatlama Yaşayan Meryem Hanım Tedavi Sonrası Süreci Aktardı.

Ölüm Korkum Ortadan Kalktı!

“Bitkisel tedaviye başladıktan sonra tıkanmalarım yavaş yavaş azaldı ve en sonunda da yok oldu bitkisel tedavi sayesinde. Kortizonu hayatımdan çıkardım. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım daha zinde hissetmeye başladım ve çok şükür tüm bunlar kalıcı bir şekilde oldu.”

“Bitkisel tedavi öncesi ve sonrasında çok büyük farklar oldu. Şu an istediğim bir yere girebilirim kokudan dolayı çekinmem. Kendimi kısıtlamam. Korkularım ortadan kalktı. Ölüm korkum ortadan kalktı.”

Şu An Astımı Yendim!

“Doktorlar öncesinde hastalığımın kronikleştiğini söylemişlerdi ama şu an astımı yendim bitkisel tedavi sayesinde. Dr. Hakan Özkul’dan bitkisel tedavi desteği aldıktan sonra hiçbir şekilde tıkanıp hastaneye gitmedim. Bambaşka biri olarak yeniden doğdum. Astımımı tamamen yenmiş durumdayım ve çok memnunum.”

Dr. Hakan Özkul ve Ekibine Çok Teşekkür Ediyorum

“Dediğim gibi yeniden haya dönmüş gibi oluyorsunuz. Bu Dr. Hakan Özkul ve ekibi sayesinde oldu. Kendine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım çok güzel bir sonuç elde ettim ve ilgileri için de çok memnunum tedavim bittikten sonra bile arayıp hala benimle ilgileniyorlar. Benim gibi hastalara bitkisel tedaviyi tavsiye ediyorum.”

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