Aston Villa, Manchester City'i üzdü

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 yenilen Manchester City, zirve yarışında yara aldı. Çıkışını sürdüren Aston Villa ise 3. sıraya yükseldi.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Aston Villa'ya 3 puanı getiren golü 74. dakikada Leon Bailey kaydetti.

Ligde çıkışını sürdüren Aston Villa, puanını 32'ye yükselterek 3. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan 30 puandaki Manchester City ise 4. sıraya geriledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek üst tura adını yazdıran Trabzonspor'da Enis Bardhi ve Enis Destan mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek 5. eleme turuna yükselen Trabzonspor'un futbolcusu Enis Bardhi, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bardhi, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çok mutluyuz, tabii ki bizim adımıza önemli bir galibiyet. Çünkü kupayı da biz önemli bir hedef olarak görüyoruz. Trabzonspor'un olduğu her alanda hem ligde yarışmak hem de aynı zamanda kupayı kazanmak her yılki hedeflerden birisi. Biz de bunu gerçekleştirebildiğimiz, ilk adımını atabildiğimiz için bugün mutluyuz. İyi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunun altını çizen Bardhi, "Tabii ki her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Her oyuncu gibi oynadığımda daha çok mutlu oluyorum. Ben de hocanın kararlarına her zaman saygı duyup sahada olduğum süreç boyunca da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim adıma değerlendirecek olursak iyi başladığımız bir sezon oldu aslında. Buranın oyuncusuyum, Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burada olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bardhi, oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunda takımın büyük bir takım olması, oyuncuların çok büyük oyuncular olmasını düşünebilirsiniz. Tabii ki baskıdan dolayı şehre genel olarak baktığınızda 24 saat futboldan bahseden insanlar tabii ki oyuncuların üzerinde ister istemez baskı oluşturuyor. Durum mill bütün her şeyi düşündüğünüzde kafa daha rahati takıma gittiğinizde daha farklı. Milli takıma gittiğinizde oranın önemli isimlerinden birisiniz ve oradaki baskı ve oynayabiliyorsunuz. Daha net ve daha rahat kendinizi gösterebiliyorsunuz. Tabii ki oyuncuların üzerinde büyük bir baskı yaratıyor, büyük takım olması ve insanların sürekli futbol konuşması, sürekli futbol üzerinde düşünmeleri ister istemez herkes üzerinde bir baskı yaratıyor. Oyuncular milli takıma gittiğinde durum değişiyor. Ben de çeşitli sebeplerle en iyiyi gösterebildiğimi düşünemiyorum. En kısa zamanda aradaki farkı tamamlayıp en iyi Bardhi'yi gösterebildiğimde siz de neler yapabileceğimi daha iyi göreceksiniz."

Enis Destan: "Trabzonspor'da gol krallığı yaşamak istiyorum"

Bordo-mavili futbolcu Enis Destan da "Öncelikle kupa bizim hedefimiz. Sahaya bunun için çıkmıştık, galip geldik. Daha fazla da atabilirdik, daha iyi oynayabilirdik. Bunun eksikliklerini hafta içi çalışıp önümüzdeki maça hazırlanacağız." dedi.

Trabzonspor'da gol krallığı yaşamak istediğini dile getiren Destan, "Öncelikle burada çok maç oynayıp gol krallıkları yaşamak istiyorum. Hocam şans verdiği sürece de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Böyle giderse inşallah her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan gidip tekrar gelmesi ve taraftarın desteğiyle ilgili soru üzerine Destan, "Öncelikle siz dediniz Polonya'ya gittim. Gelişimim için gittim aslında. Bunlar planlı bir şeydi. Gelişip, gelip burada maç oynayabilmekti. Bunu da yavaş yavaş yapıyorum, inşallah devam edecek. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum, onların da beni çok sevdiğini biliyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler." şeklinde konuştu.

07/12/2023 11:27