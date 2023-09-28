Aston Villa takımı ligdeki ilk maçına çıkmaktan korkuyor

İngiltere Kadınlar Süper Lig'de sezon 1 Ekim'de resmen başlıyor. Aston Villa takımı da ilk maçında Pazar günü saat 14:30'da sahasında Manchester United ile karşılaşacak.

Aston Villa kadın takımı üretilen formalar nedeniyle ilk maçlarına çıkmaktan korkuyor.

Aston Villa Kadın Takımı formalardan şikayetçi

İngiltere basınında yer alan habere göre; üretici firmanın Aston Villa için tasarladığı formalar oyuncuları endişelendiriyor. Formaların terleme sonrası çok ıslanması ve vücuda yapışması kadın oyuncuları korkutuyor.

Oyuncuların sahada futbola odaklanmakta zorluk yaşayacakları ve tahmin edilebilir sebeplerden dolayı formayı giymek istemedikleri belirtildi.

Erkek takımı da formadan nasibini alıyor

Erkek takımının da bugüne kadar çıktığı maçlarda özellikle sıcak havaların etkisiyle formanın rahatsızlığına maruz kaldığı görüldü.