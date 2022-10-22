Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son verildi.
22/10/2022
Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İngiliz teknik adama takıma katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bir sonraki kulübünde başarı dileklerinde bulunuldu.
Ligin 12. haftasında Fulham'a deplasmanda 3-0 yenilen ve bu sezon küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Aston Villa, 11 maç sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
Gerrard, 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rangers ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.