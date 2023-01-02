Aston Villa'dan Tottenham'a yeni yıl sürprizi!

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yendi.

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02/01/2023

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Aston Villa'dan Tottenham'a yeni yıl sürprizi!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Aston Villa, Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Haftaya 4. sırada başlayan Tottenham, puan tablosunun ortalarındaki Aston Villa'yı ağırladı.

Aston Villa, Buendia'nın 50 ve Douglas Luiz'in 73. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 21'e çıkaran Aston Villa 12. sırada yer aldı. Tottenham ise 30 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.

02/01/2023 09:32
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TAGS: Aston Villa, Tottenham, İngiltere Premier Lig’
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