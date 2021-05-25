AstraZeneca aşıları iki merkezde daha yapılacak
Sağlık Bakanlığı 35 yaş ve üzerine yapılacak AstraZeneca aşılarının Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkelerinde de yapılacağını duyurdu.
25/05/2021
Sağlık Bakanlığı 35 yaş ve üzerine yapılacak AstraZeneca aşılarının Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkelerinde de yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı yoğun talep nedeniyle Covid-19 aşı uygulaması kapsamında 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerine yapılacak AstraZeneca aşıları 08.30-13.30 saatleri arasında Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkelerinde de yapılacağını açıkladı.