AstraZeneca aşıları iki merkezde daha yapılacak

Sağlık Bakanlığı 35 yaş ve üzerine yapılacak AstraZeneca aşılarının Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkelerinde de yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yoğun talep nedeniyle Covid-19 aşı uygulaması kapsamında 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerine yapılacak AstraZeneca aşıları 08.30-13.30 saatleri arasında Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkelerinde de yapılacağını açıkladı.

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25/05/2021 16:18