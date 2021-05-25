AstraZeneca aşıları iki merkezde daha yapılacak

Sağlık Bakanlığı 35 yaş ve üzerine yapılacak AstraZeneca aşılarının Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkelerinde de yapılacağını duyurdu.

ads ads ads ads
25/05/2021

ads
ads
ads
AstraZeneca aşıları iki merkezde daha yapılacak

Sağlık Bakanlığı 35 yaş ve üzerine yapılacak AstraZeneca aşılarının Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkelerinde de yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yoğun talep nedeniyle Covid-19 aşı uygulaması kapsamında 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerine yapılacak AstraZeneca aşıları 08.30-13.30 saatleri arasında Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkelerinde de yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan AstraZeneca aşısı duyurusu

25/05/2021 16:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca, aşı, koronavirüs, covid-19
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.