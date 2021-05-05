AstraZeneca aşısı 6 merkezde yapılıyor
05/05/2021
Yoğun talep üzerine 40 yaş üzeri kişilere AstraZeneca aşısı yapılan merkez sayısı 6'ya çıktı.
AstraZeneca aşısı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, 13.00-15.30 saatleri arasında; Girne Akçicek Hastanesi'nde 08.30-14.00 saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 13.00-16.00 saatlerinde yapılıyor.
Bugünden itibaren Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi'nde 09.00 -13.00 saatlerinde AstraZeneca aşısı yapılacak.