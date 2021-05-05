AstraZeneca aşısı 6 merkezde yapılıyor

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05/05/2021

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AstraZeneca aşısı 6 merkezde yapılıyor

Yoğun talep üzerine 40 yaş üzeri kişilere AstraZeneca aşısı yapılan merkez sayısı 6'ya çıktı.

AstraZeneca aşısı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, 13.00-15.30 saatleri arasında; Girne Akçicek Hastanesi'nde 08.30-14.00 saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 13.00-16.00 saatlerinde yapılıyor.

Bugünden itibaren Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi'nde 09.00 -13.00 saatlerinde AstraZeneca aşısı yapılacak.

05/05/2021 09:05
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