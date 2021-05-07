AstraZeneca aşısı olanların sinir bozukluğu raporları inceleniyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısından sonra nadir görülen sinir bozukluğu raporlarını gözden geçiriyor.

Avrupa ilaç düzenleme kurulu Cuma günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca’nın Covid-19 aşısı ile aşılamanın ardından sinirleri etkileyen nadir bir duruma ilişkin raporları gözden geçirdiğini ve daha ayrıntılı veriler için aşı üreticisinden talepte bulunduğunu açıkladı.

Düzenleyici, aşı için güvenlik raporlarının düzenli olarak gözden geçirilmesinin bir parçası olarak, Avrupa İlaç Ajansı'nın güvenlik komitesi Vaxzevria'nın Guillain-Barre sendromu vakaları hakkında sağlanan verileri analiz ettiğini söyledi.

AstraZeneca, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi

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07/05/2021 16:37