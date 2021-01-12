AstraZeneca-Oxford aşısı için AB'ye koşullu onay başvurusu

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının AB'de kullanımı için koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.

ads
12/01/2021

ads
AstraZeneca-Oxford aşısı için AB'ye koşullu onay başvurusu

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), başvuruyu değerlendirerek söz konusu aşıyı incelemeye alacak.

Aşının Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabilmesi için EMA'nın tavsiye kararı ile AB Komisyonunun tasdiki gerekiyor.

AstraZeneca-Oxford aşısı, onaylanması halinde BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşılarından sonra AB'de kullanıma sunulacak 3'üncü aşı olacak.

12/01/2021 11:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: AstraZeneca, oxford aşısı, koşullu onay, haberkıbrıs, koronavirüs aşısı,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.