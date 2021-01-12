AstraZeneca-Oxford aşısı için AB'ye koşullu onay başvurusu
AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının AB'de kullanımı için koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.
12/01/2021
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), başvuruyu değerlendirerek söz konusu aşıyı incelemeye alacak.
Aşının Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabilmesi için EMA'nın tavsiye kararı ile AB Komisyonunun tasdiki gerekiyor.
AstraZeneca-Oxford aşısı, onaylanması halinde BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşılarından sonra AB'de kullanıma sunulacak 3'üncü aşı olacak.