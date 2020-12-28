AstraZeneca'dan aşı açıklaması

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Oxfor Üniversitesi ile birlikte corona virüse karşı geliştirdikleri aşının virüsün yeni varyantına karşı da etkili olabileceğini açıkladı.

Açıklama şirketin CEO'su Pascal Soriot'dan geldi. Soriot, geliştirdikleri aşının bu hafta Büyük Britanya'daki yetkililer tarafından onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Araştırmacıların aşının İngiltere'deki enfeksiyonlarda hızlı bir artışa neden olan virüsün yeni varyantına karşı da etkili olacağına inandıklarını ifade etti.

İngiliz basınına göre AstraZeneca aşısına ilk onay Perşembe gününe kadar verilebilir.

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28/12/2020 10:11