AstraZeneca’dan Avrupa Birliği’ne ekstra aşı teslimatı

Avrupa Birliği, (AB) İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca’nın Avrupa ülkelerine önceden planlanandan daha az corona virüsü aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklaması üzerine AB ile AstraZeneca arasından aşı krizi çıkmıştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, aşı tedariki için AB ile anlaşma imzalayan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CureVac ve Sanofi ilaç şirketlerinin CEO’ları ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Leyen’in corona virüsü özel danışmanları Peter Piot ve Moncef Slaoui'nin yanı sıra Avrupa İlaç Ajansı (EMA) İcra Direktörü Emer Cook da katıldı.

“TESLİMAT PLANLANANDAN BİR HAFTA ÖNCE BAŞLAYACAK”

Leyen görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aşı üreticisi AstraZeneca'nın Avrupa Birliği'ne 9 milyon dozluk ekstra aşı teslimatı yapacağını duyurarak, “AstraZeneca, geçen hafta yaptığı teklife kıyasla ilk çeyrekte 9 milyon ek doz sağlayacak ve ilk çeyrekte toplam 40 milyon doz aşı sağlamış olacak. Teslimatlar planlanandan bir hafta önce başlayacak” dedi.

Leyen, AstraZeneca'nın Avrupa’daki üretim kapasitesini de artıracağını belirtti. Toplantıda corona virüsünün yeni türleri konusuna da değinen Leyen, “Bu türlerin ortaya çıkmasına hazırlanmak çok önemlidir” dedi.

Öte yandan AB, geçtiğimiz Cuma günü AstraZeneca'nın aşı tedariğinde kesintiye gideceğini açıklamasının ardından AB'de üretilen corona virüsü aşılarına yönelik ihracat sınırlaması getirileceğini ifade etmişti. (İHA)

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01/02/2021 09:10