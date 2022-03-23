Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin Organizasyonu ile Konferans Verdi

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin organizasyonu ile “Big Bang’den Evrenin Ölümüne” başlıklı konferans verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarına NASA/JPL ve Plan-S şirketinde devam eden astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alan geniş katılımlı konferansına lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Konferans kapsamında Dr. Umut Yıldız, “Büyük Patlama” teorisi ile ilgili ayrıntıları ve evrenin fotoğraflanma sürecini ele aldı. Evrenin oluşumuyla ilgili farklı teorilere yer verdiği konferansı sonunda Dr. Yıldız lise öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.

Yıldız, “Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan çok mutluyum, Türkiye’nin farklı yerlerinde online ve yüz yüze bir çok konferans verdim ama ilk defa buraya geliyorum. Öğrencilerin ilgisinden çok memnun oldum. Bugün konferansı dinlemeye gelen öğrencilerden bir tanesi bile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri ile ilgili bir meslek edinse veya aldıkları bilgiler farklı bir bakış açısı kazandırsa bile geleceğimiz için çok kıymetli” dedi.

İlerleyen zamanlarda farklı projelerle burada olma istencini de dile getiren Yılmaz, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Konferans sonunda Dr. Yıldız’a plaket ve Kıbrıs’a özgü bir hediye takdim edildi.

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23/03/2022 11:41