Astrolog Ebru Seven’den 18 Eylül Balık Burcu Ay Tutulması İçin Önemli Uyarılar

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Uzman Psikolojik Danışman ve Astrolog Ebru Seven, 18 Eylül'de gerçekleşecek olan Ay Tutulması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Haber Kıbrıs’a özel değerlendirmelerde bulunan Seven, Balık burcunda meydana gelecek bu tutulmanın duygusal tamamlanmalar, bilinçaltı temaları ve kadınlarla ilgili konuları ön plana çıkarabileceğini belirtti.

“Duygusal Yüzleşmeler Yaşanabilir”

Ebru Seven, Ay tutulmalarının, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle ve Ay’ın gölgede kalmasıyla oluştuğunu hatırlatarak, bu tür gökyüzü olaylarının Dolunaylar gibi tamamlanma, sonlanma ve bitiş dönemlerini simgelediğini ifade etti. Seven, Balık Burcundaki Ay tutulması, hayatlarımızda hayal kırıklıklarıyla yüzleşme, bir takım fedakarlıkların sonu, içsel ve duygusal arınma, kayıplarla ilgili gündemler yaratabilir. Fakat hayatımızı her nasıl ve ne açıdan etkiliyor olsa bile yaşadıklarımızın en yüksek hayrımıza olduğunu bilmeli, akışa güvenmeliyiz. Bizi ileriye taşıyan, belki anda zorlayan fakat ruhsal büyümemiz için gerekli olan olaylar yaşayacağımız uzun vadede belki de iyi ki diyeceğimiz gündemlerimiz de olabilir.” dedi.

Burçlara Özel Yorumlar:

18 Eylül'deki Balık burcunda gerçekleşecek ay tutulması için burçlara özel yorumları yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.

Koç: Bu tutulma, içsel dünyana dönmen ve uzun zamandır göz ardı ettiğin duygularınla yüzleşmen gereken bir döneme işaret ediyor. Geçmişten gelen yaralar veya korkular, artık iyileşmek için su yüzüne çıkabilir. Cesaretinle tanınan biri olarak, bu süreçte duygusal derinliğini keşfetmek ve kendine daha fazla şefkat göstermek sana iyi gelecektir.

Boğa: Sosyal çevren ve arkadaşlıkların odak noktasında. Çevrende kimlerin gerçekten yanında olduğunu fark edebilirsin. Hayatında anlam katmayan ilişkileri sonlandırma zamanı gelmiş olabilir. Aynı zamanda, kendi değerlerini ve hedeflerini gözden geçirerek, yeni sosyal bağlantılar kurma fırsatları bulabilirsin.

İkizler: Kariyerinle ilgili önemli değişimler kapıda. Belki de iş ortamında seni rahatsız eden bir durumla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Ancak, bu dönemde iş hayatında karşına çıkacak zorluklar, seni daha doğru bir yola yönlendirmek için bir fırsat olabilir. Yeni hedefler belirlemek ve daha tatmin edici bir rota çizmek için doğru bir zaman.

Yengeç: Tutulma, duygusal derinliklerine inmen ve korkularınla yüzleşmen için seni cesaretlendiriyor. Kaygılarınla yüzleşmek ve ruhsal bir temizlik yapmak, seni daha güçlü ve dengeli hissettirecek. Aynı zamanda, seyahatler veya yeni yerler keşfetme arzusu artabilir; ruhunu besleyen deneyimlere açık olmalısın.

Aslan: Mali konular, miras, kredi veya ortak yatırımlar gibi meseleler bu dönemde ön plana çıkabilir. Maddi kaynaklarını daha dikkatli yönetmeli ve belirsizlikler karşısında sağlam durmalısın. Bu süreç, finansal güvenliğini güçlendirmek için yeni stratejiler geliştirme fırsatı sunabilir.

Başak: İlişkilerin ve evliliğinle ilgili tamamlanma ve kapanışlar yaşayabilirsin. İlişkilerinde daha net ve belirgin bir duruş sergilemek isteyebilirsin. Geleceğe yönelik önemli kararlar almak için uygun bir zaman. Bu süreç, seni daha derin bir anlayışa ve farkındalığa götürebilir.

Terazi: Sağlığına ekstra özen göstermen gereken bir dönemdesin. Günlük rutininde yapacağın değişiklikler, genel iyilik halini artırabilir. İş ortamında bazı değişiklikler gündeme gelebilir ve bu, sana yeni fırsatlar sunabilir. Dengeni bulmak ve kendine iyi bakmak öncelikli olmalı.

Akrep: Yeni bir hobi veya ilgi alanı hayatına girebilir ve seni yeni bir yönde keşfe çıkarabilir. Kendi içsel dünyanda derin bir dönüşüm yaşarken, geçmişin izlerinden kurtulma zamanı gelmiş olabilir. Ruhsal ve duygusal olarak yenileneceğin bir dönemdesin.

Yay: Ailevi konular gündeminde olabilir. Özellikle daha önce konuşulmayan, bastırılmış meseleler tekrar su yüzüne çıkabilir. Aile içindeki bu yüzleşmeler, seni daha sağlam bir duygusal zemine oturtacak. Bu süreçte, ebeveynlerinin sağlığına veya ailevi sorumluluklara dikkat etmen gerekebilir.

Oğlak: İletişim ve kısa seyahatler senin için önemli hale geliyor. Yeni bağlantılar kurmak, ticaretle ilgili projeler geliştirmek veya eğitimle ilgili yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir dönemdesin. Yakın çevrende meydana gelebilecek değişiklikler, seni daha ileriye taşıyacak.

Kova: Bu tutulma seni kişisel finans alanında seni değişime çağırıyor. Uzun zamandır maddi konularda belirsizlik yaşıyorsan, şimdi kontrolü ele almanın ve bütçeni yeniden düzenlemenin tam zamanı. Belki de uzun zamandır düşündüğün bir yatırım fırsatı önüne çıkacak, bu nedenle sezgilerine güvenerek hareket etmelisin. Ayrıca, sahip olduğun yetenekleri parlatma ve gelirini artırma yönünde yenilikçi adımlar atabilirsin. Değerin ve özsaygınla ilgili derin bir farkındalık kazanacağın bu süreçte, kendini daha güçlü ve özgüvenli hissedeceksin.

Balık: Ay tutulması senin burcunda ve seni ruhsal bir uyanışa davet ediyor. Hayatındaki belirsizliklerle yüzleşmek, kendini daha derin bir düzeyde anlamak ve içsel dünyana yönelmek için eşsiz bir fırsat. Bu dönemde, uzun zamandır sakladığın hisler ya da bastırılmış arzular su yüzüne çıkabilir. Bu, seni daha dürüst bir yaşam sürmeye yöneltecek. Duygusal bir arınma sürecine giriyorsun; eski alışkanlıklarından, korkularından ve seni geride tutan düşüncelerden özgürleşebilirsin. Şimdi, kendi içsel gücünü keşfetme ve hayatında derinlemesine bir dönüşüm yaratma zamanı.

Bu habere tepkiniz:



16/09/2024 15:02