Astroloji: 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

Astroloji: 13 – 19 Kasım 2023 haftalık burç yorumları. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor?

Genel etkiler: Bu haftaya 13 Kasım tarihinde gerçekleşecek Akrep Yeni Ayı damga vuruyor. Akrep döneminde üç temel durumla hesaplaşırız: Baba ve babayı simgeleyen otoriteler, baskı altında dönüşen duygularımız, bizi esirleştiren ve bir sömürü unsuru olarak kullanılan para… “Dönüşüm” kavram olarak ‘değişim’den farklıdır. Değişim her zaman olmasa bile, zaman zaman eski halimize dönebilmemiz ihtimalini taşır. Oysa dönüşüm geri dönmemecesine başka bir biçime geçmektir. Bir diğer manayla metamorfozdur. Şüphesiz doğum ve ölüm döngüsünün sembolü olan Akrep burcu aynı zamanda en büyük zayıflıklarımızın asıl gücümüz olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla yaşayacağımız Yeni Ay, en zayıf olduğumuz noktada tecrübe edeceğimiz bizi güçlendirecek kadersel bir dönüşümün eşiğini simgeler nitelikte.

Koç burcu 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

Koç burç yorumları: Bu hafta yaşam kalitenizi arttıracak değişim ve yeniliklere ihtiyacınız var. Dolayısıyla maddi konulardaki korkularınızı aşmanız gereken önemli bir yeniay. Ortak gelir ve giderlerle ilgili düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Bağlı olduğunuz çeşitli gruplarla sorunlar yaşamak istemiyorsanız ilişkilerinizi gözden geçirin. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konulardaki eğitim olanaklarını iyi değerlendirin. Hayatın her anını daha verimli ve neşeli bir hale getirebilirsiniz.

Yaşam sana bir durumu başka bir durumla anlatmaya çalışıyor. Büyük bir ruhsal kırılma yaşıyorsun. Bu belki bir yüzleşmedir. Bu alanda 13 Kasım’da gerçekleşecek yeni ay muhtemelen çok duygusal ve yoğun bir deneyim oluyor. Tüm dönüşümler hem yıkımı hem de yaratımı içerir. Yani çok daha güçlü bir şeye dönüşmek için neyi yok etmeye hazırsın?

Toksik ilişkiler, bağlar ve olumsuz düşünce kalıpları ne olursa olsun. Tüm kalbinle emek verdiğin birine ya da bir işe izin vermek zor olabilir ama derinlerde bir yerde bunun senin geleceğin için en iyi karar olduğunu biliyorsun. Arkadan dönen ve senin için yapılan tüm olumsuz planların tersine döndüğünü göreceksin. Eğer birine sen bunları planlıyorsan işler sarpa saracak. Bu yüzden her koşulda iyi ve dürüst kalmayı ilke edin. Yaşam içinde yalnız kaldığın için kendini suçlama.

Maddi konularda aldığınız kararlar, iş yapma ve kazanç elde etme şeklinizde etkili olan Boğa burcundaki Ay tutulmasının ardından şimdi daha temiz bir başlangıç yapabilirsiniz. Gelir gider dengenizin şaştığı durumları toparlayacak fırsatlar elde edebilir, önceden yaptığınız işlerin ya da gündeminiz olan konuların geri dönüşleriyle bir plan yapabilirsiniz.

18 Kasım’da Güneş ile Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu yeniayın getirdiği etkileri kullanmak ve hayatınızı düzene koymak konusunda size yardımcı olabilir. Tutkunuz, enerjiniz her zaman güncel ve yüksek olsa da bunu ne şekilde kullanacağınızı da düşünmelisiniz. Rekabet ve hırsın sizin için risk oluşturmayacak seviyede olmasına dikkat etmelisiniz. Yoğun bir döneme adım atıyorsunuz. Bu enerji, sizin için tutkulu ve kararlı bir şekilde hedeflerinize ilerleme fırsatı sunacak.

Boğa burcu 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

Boğa burç yorumları: Evlilik, ortaklık ve işbirliği içinde olduğunuz her kişi ve durumun mercek altına alınması gereken bir dönemdesiniz. Ani değişikliklerle sarsılmak istemiyorsanız, değişimi siz başlatmalısınız. Atacağınız her adım sizi geleceğe taşıyacak. Toplumsal imajınızın güçlendirmek ve sosyal hayatınızı geliştirmek istiyorsanız ilgili alanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyin. Evlilik ve ortaklık ilişkilerinizi iyileştirme niyetinizi ilk sıraya alın.

Bulunduğun ilişkiler veya ortaklıklarında görünmeyen, kasten gizlenmiş veya gözden kaçırılmış olan şeyleri tespit edeceksin. Bu belki yakın çevre ilişkilerin belki de eşin ya da dostluklarınla alakalı olabilir. Bu yüzden rahatın dışına çıkmak zorundasın. Daha da önemlisi, bire bir ortaklıklar büyüteç altına alınmıştır; İlişki içinde uzlaşma kabiliyetinle çok işleri yoluna koyabilirsin. Kullanıldığını düşünme.

İnsanlardan soğumak ya da yalnızlaşmayı seçmek senin için doğru bir karar değil. Ayrıca, heyecan verici bir iş girişimi ile ilerlemeye karar verebilirsin. Bu çok iyi olabilir ama gerekli sınırları belirlediğinden emin olmalısın. Uranüs gezegeni bu yeniay da sana taahhüt etmediğin bir şeyi yaptırabilir. Bir ilişkiyi bitirmek isterken asıl gerçek yüzleri tanıyabilirsin.

Duygusal başlangıçlar, yeni adımlar güven ve sağlıklı sevgilerle mümkün olacaktır. Kendinizi bu konuda geliştireceğiniz ilişki fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. İşbirlikleri, ticari konular ve çevrenizle olan iletişiminizin de etkileneceği durumlar söz konusu olabilir. Kiminle ne paylaşacağınıza, yeni iş yapacağınıza dikkatle karar vermelisiniz. Yanıltıcı ya da manipüle edici olduğunu hissettiğiniz konuşmaların sizi etki altında bırakmasına müsaade etmeyin.

18 Kasım’da Güneş ve Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumuyla birlikte finansal olarak önemli adımlar atabilirsiniz, motivasyonunuzu bu yöne aktarmanız faydanıza olacaktır. İş arayışları, iş kurma ya da mevcut çalışmaları büyütme noktasında fırsatlar elde edebilirsiniz. Yaklaşımlarınızı ve size olan yaklaşımları kontrol edebildiğinizde, doğru anlama ve değerlendirme şansınız da yükselecektir. İsteklerinin bir takıntı ya da inat konusuna dönüşmemesine dikkat etmelisiniz. Aile içindeki ilişkiler daha duygusal ve yoğun olabilir. Duygusal konularda daha cesur ve kararlı olabilirsiniz.

İkizler burcu 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

İkizler burç yorumları: Bu hafta iş arkadaşları ve iş ortamı açısından bir dönüşüm başlaması olası. Hayattan zevk almanızı sağlayacak (aşk – iş) köklü değişimler yaşayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerde gelişmeler yaşanması ve mevcut sorunların çözüme ulaşması beklenebilir. Yaratım enerjiniz, korkularınızdan arındıkça aktive olacaktır. Alışkanlığa dönüşmüş davranışlarınızı gözden geçirin. Günlük rutininizi renklendirecek bir büyüme ve gelişme gerçekleşecektir.

Bu dönem çalışma zamanı. İç sıkıntıları ev huzursuzluk içinde bu yüzden oluşuyor. Kendini sürekli dinleme. Aksine çalışıp hizmet etmek seni onaracak. Oyunlarla zaman kaybedemezsin. Kendine yeni bir sağlık programı başlatmalısın. Saklanmanın, belli bir alanda kalmanın size faydasının olmadığıyla yüzleşebilirsiniz. Bunun neticesinde de neye emek vereceğinizi, hangi alanda çalışacağınızı netleştirebilirsiniz.

Şu an aldığın sorumluluklar ve öğrendiğin hiçbir şey tesadüf değildir. Çevrenin, sevdiklerinin veya ailenin sana yeniden güven kazanması için mükemmel bir dönemdesin. Seni oyalayan ilişkiler artık hayatından çıkmalı. Her şey senin istediğin zaman olmayabilir. Bir şeylerden kendini çekmek mümkün değil. Dikkatini toparla ve fazla ağırlıklarını at. Harika bir gelecek için çok çalışıp hizmetlerini ortaya sunmalısın.

İş arayışları, yurtdışı ya da farklı sektörlerden çalışmalar gündeminize gelebilir, başvurularınız sonuçlanabilir. Kendinizi bu değişime ve başlangıçlara fiziksel olarak da hazırlamalısınız. Sağlık sorunlarınızın çözümü, kontrolleriniz ve almanız gereken takviyeleri ihmal etmeyin. Aşırı stres, yorgunluk ve öfke gibi durumları hayatınızda en aza indirmelisiniz. Bazı davranışlarınızı kırarak bunu yapmanız daha da kolaylaşacaktır.

Güneş ve Mars’ın 18 Kasım’da Akrep burcundaki kavuşumuyla hayatınızı arındırmanız gereken olumsuz ve gereksiz durumlar karşısında daha güçlü olabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınız, aktiviteleriniz, iletişim ve iş bitirme becerileriniz yüksek başarı getirebilir. Tamamen dozuna ve niyetine göre sonuç alacağınız bir etki altındasınız. Bunu nasıl kullanmanız gerektiğine dair düşünürken ya da adım atmaya başlarken sizi manipüle eden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde duygusal dengeyi korumak ve çatışmalardan kaçınmak gerekir.

Yengeç burcu 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

Yengeç burç yorumları: Bu hafta aşk hayatınızla ilgili önemli bir değişim dönüşüm süreci başlayabilir. Sahnede parlayacağınız alan yaşamın keyif veren her unsurunu içerebilir. Yaratım enerjinizi dengeli kullanmak koşuluyla hayatınızın daha keyifli bir form kazanacağı söylenebilir. Ortak kazanç ve harcamaların, borç alacak ilişkilerinin yapılanması gereken bir döneme girmektesiniz. Sosyal hayatınızda bazı düzenlemeler yapılması gerekebilir. Aşk, çocuklar, yaratımla ilgili beklentilerinizi yükseltebilirsiniz.

Yaratıcılık, romantizm ve aşk ile ilgili konuları temsil eden bu yerde bir yıldırım gücü ve ilham kaynağı düşecek. Gerçekten mutlu olmak istiyorsan içindeki çocukla derin bir bağlantı geliştir. Yaşamın sana sunduğu aşkı ya da sevgiyi belki de eğlenceyi korkusuzca yakalama zamanı geldi. Engellemeleri bırak, kendinden şüphe etme ve başkalarının ne düşündüğü ile ilgilenme. Doğuştan gelen neşe kaynağına, serbest akışlı yaratıcılığına ve yaşam arzuna dokunmalısın.

Mutlu olmayı hak etmediğin fikrini bırakman gerekir. İlişki içinde olduğun insanlara sevgi dersleri verme. Herkes senin kadar iyi ve yaratıcı seviyor olamayabilir. İlişkinde bir yerlerde kısa devre varsa bunu kökünden çözmelisin. İlişkinde gerekli ilgi ve alaka göremiyorsan bunun aşkla bir alakası yoktur. Gerçekleri kabul etmelisin. Mutluluğunu ele geçirmelisin. Yaratıcılık gereken projeni dünyaya gösterme zamanı. Başka birine aşık olabilirsin. Ya da kendine yeniden saygı duymayı seçebilirsin. Kısaca kendinize acıyarak ve başkalarını suçlayarak kopamadığını ilişkilerde ruhunuzu kaybetmeyin.

Şimdi yeni şeyler söylemek ve başka yeniliklere de yer açmak durumdasınız. Aşk hayatınız, evlilikten ve partnerinizden beklentileriniz, çocuklarla ilgili konularda daha net olabilirsiniz. Ne hissettiğinizi, sizi neyin rahatlattığını görebilirsiniz. Bu da ileriye dönük planlar yapmanızı, daha önce bunu yapmanıza engel olan durumları aşmanızı kolaylaştırabilir. Ailenizdeki erkek figürlerin maddi desteğini alarak bir hobinizi işe dönüştürebilir, daha profesyonel hareket edebilirsiniz. Ekonomik olarak da rahatlayabileceğiniz için hayata dair kaygılarınızın azaldığını görebilirsiniz. Kendinizi ve mutluluk tanımınızı keşfe çıkıyorsunuz.

18 Kasım’daki Güneş-Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu, potansiyelinizi görmek ve kendinize liderlik etmek konusunda sizi destekleyecektir. Plan kurun, hazırlık yapın, kararlı olun. Bunları sağladığınızda ve devamlılık söz konusu olduğunda üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Özgüveniniz yükselebilir. Bu yükseklik, hayatınıza dahil olacak insanları da belirleyecektir. Herkesin her yere gelemeyeceğini, gelmemesi gerektiğini kabulleniyorsunuz. Ancak bunu bir hırs ya da intikam yoluyla değil, kendi yolunu çizerken başkalarına da saygı sınırıyla yaklaşan biri olarak yapmaya çalışmalısınız.

Aslan burcu 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

Aslan burç yorumları: Bu hafta ailenizi yakından ilgilendiren bir değişim dönüşüm yaşamanız olası. Atalar, kökler kişiliğinize ve hayatınıza mutlaka değer kattı; ancak artık bireysel değerinizin ön plana çıkması gereken bir döneme giriyorsunuz. Evlilik veya ortaklık konusunda daralma yaşadığınız her sorunu çözüme ulaştırma gücüne sahipsiniz. Kariyer hayatınız, kişiliğinizi ön plana çıkarmanız konusunda sizi yüreklendirecektir. Kök salmayı başaracağınız, kendinizi yeniden yaratacağınız bir yeniay enerjisi mevcut.

Kendine tamamen dürüst olmanı gerektiren bir yolculuğa başlıyorsun. Güvenli hissetmek için neye ihtiyacın var? İşler olur da ters giderse geri dönecek kadar kime güveniyorsun? Hayatının bu yönlerinde seni bekleyen beklenmedik bir şey olursa nasıl ilerleyeceksin. Belki de bazı şeyleri yeniden tasarlaman, sevdiklerinle olan sorunları tekrar değerlendirme zamanı.

Artık değişmek zorundasınız. Bunu hissediyorsunuz. Sürekli aynı yerde yaşamayabilirsin ya da sürekli annenin ya da babanın emekli parası ile kendi hayatını sürdüremeyebilirsin. İyi olan ve dürüst olan yolu seçmelisin. İnsanlar tarafından ihtiyaç duyulan biri olabilirsin ama bunu kendi egona yenik düşerek mahvetmemelisin. İhtiyaç duyulmak kullanılmak demek değildir. Kariyer evini tetikleyen devrimci Uranüs sana güzellikler getirmeyi planlıyor.

Aile hayatınızla ilgili konularda net sonuçlar almaya başlayabilirsiniz. Zorlu ve çözülmez gibi hissettiğiniz her şeyde, aslında bunu kendi tutumlarınızla bu hale getirdiğinizi ya da sizi baskılayan bir konu neticesinde olduğunu fark edebilirsiniz. Bu da aile ortamınızda, yaşam alanlarınızda, ilişkilerinizde önemli dönüşümlere gitmenizin önünü açacaktır. İşiniz gereği taşınmak ya da ev-aile gündemlerinize göre iş yaşamınızı düzenlemeniz gerekebilir. Evlilik, ev sahibi olma, miras ya da çalışma yoluyla gelen gayrimenkulleri değerlendirme gibi konulara zaman ayırabilirsiniz.

18 Kasım’daki Güneş ile Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu ailenize olan bağlılığınız ve ilişkilerinizde bazı çözülmeler getirebilir. Bunu hemen olumsuz bir yoruma çekmemeli, birbirinizin üzerinde bıraktığınız etkiyi fark ederek ilerlemeniz gerektiğini düşünmelisiniz. İyi niyetle kurduğunuz bir cümlenin, yaptığınız bir hamlenin geri dönüşlerini görebilmelisiniz. Sağlıklı ilişkiler ve mutlu bir yuva istiyorsanız buna göre hareket etmeli, çevrenizi de bu yönde desteklemelisiniz. Bilmediklerinizi öğreneceğiniz bir etki altındasınız, makul ve mantıklı olanın kazanacağını ve üzerindeki yükten kurtulacağını unutmayın.

Başak burcu 13 – 19 Kasım haftalık yorumları

Başak burç yorumları: Bu hafta eğitimler, seyahatler ve küçük ticari adımlar açısından yeni olanaklara gebe bir dönem. İletişim konusunda çevrenizle yaşadığınız sorunlar varsa çözüme ulaşması için yeniay enerjisini arkanıza alın. Yaşamınızda tekrar edip duran her ne varsa, kırılamamış döngüsel bir strese işaret etmektedir. Kendinizle ya da çevrenizle başka şekilde bir iletişim kurma biçimi geliştirmelisiniz. Günlük hayatın üstünüze geldiğini düşünüyorsanız, kusursuzluk konusunda kafanıza taktığınız ayrıntıları gözden geçirin. İletişim yoluyla kazançlar elde edebilirsiniz.

Son zamanlarda hayat sizden çok şey istemiş olabilir ve siz takdire şayan bir mücadele verdiniz. İletişim kurabilmek ve yeni güçlü bağlantılar için bazı bilgilere ihtiyacın var. Bu bilgileri bulamadığın için harekete geçemiyor olabilirsin. Telefon, bilgisayar veya maillerin ile ilgili bazı eski yazışmaları toparlıyorsun. Günlük rutin sorumlulukların sana gereksiz şeyler yapıyormuşsun hissi verebilir.

Gereksiz bir can sıkıntısı ve ne yapacağını bilememe duygusu çevreni eleştirmeye doğru seni sürükleyebilir. Bu tuzağa düşmemelisin. Meşgul olmalısın ve bu meşguliyetin senin için geleceğe yönelik işler üzerinde olmalıdır. Sadece karar ver ve devam et. Neden endişeleniyorsun? Ayrıca zihninizi genişlet ve yeni bir şey öğrenmek iste. Zihni beslemek genellikle hiç sıkılmamak için iyi bir yoldur. Yeni bir sözleşme yaklaşıyor. Bu proje sayesinde yakın çevrenizin güncellenmesi söz konusu.

Özellikle iş arayışları ve bunlarla ilgili neticeler gündeminizde yer bulabilir. Bunların haricinde, araştırma yaparak, yazarak, inceleyerek, arka planını oluşturarak yapacağınız işler ilginizi çekebilir, bu yönde teklifler alabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlar ve ortamlar önceliğiniz olacaktır ama kime güvenmeniz gerektiğini bir kez daha düşünmenizde fayda var.

18 Kasım’daki Güneş ile Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu çalışmaları nasıl yürütmeniz, ilişkilere nasıl yaklaşmanız gerektiği yönünde hatırlatmalar yapabilir. Bilgi kadar bunu kullanmanın, buna göre hareket etmenin önemli olduğunu unutmamalısınız. Bunu hatırınızda tuttuğunuzda, herhangi bir olumsuzluğun ya da manipülasyonun üstesinden gelebilir, öğrendiklerinizi daha iyi anlayabilir, hakkınızın yenildiği durumlardan daha rahat sıyrılabilirsiniz.

Terazi burcu 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

Terazi burç yorumları: Hayatın bugüne kadar size sunduğu maddi-manevi değerlerin hepsi anlamını kaybetti, çünkü öz değer algınız değişti. Ait ve sahip hissettiğiniz her ortam ve kişiye başka bir gözle bakmaya başlamış olmalısınız. Maddi değerleri kazanma ve kullanma biçiminizin de değişmiş olması muhtemel. Aşk veya çocuklar bu haftanın gündemine oturabilir. Hayatta keyif aldığınız ne varsa o alana yönelin. Yeni değerler yaratmanıza imkan tanıyan bu yeniay döneminde gelecek için sağlam tohumlar ekebilirsiniz.

Kaynaklar ve ortak varlıklar, samimiyet ve öz değer artık hepsi ortaya dökülüyor. Bütçenizi yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Kişisel envanterini tespit etmelisin. Bu sadece maddi değil. Manevi olarak da kime ödemen gereken ne borcun kaldı? Ya da artık sana ödenmesi gereken nedir? 13 Kasım’da gerçekleşecek bu yeni ay profesyonel hedeflerini konuşman ve isteklerini açıklığa kavuşturman için harika. Artık hissettiklerini konuşma vakti geldi. Bugüne kadar herkese güven verdin ama seni kim güvende hissettirdi?

Kendine doğru soruları sormalısın. Maddi anlamda bolluk arayışından daha çok manevi bolluğa ihtiyacın olduğunu sana hatırlatmak isterim. Her zorluğun içinde bir kolaylık vardır. Sadece bazen sabırla beklemen gerekir. Tüm gayretlerinin karşılığını alıyor musun? Hatır için mi orada duruyorsun? Bunun bedeli nedir? Kendi değerini ve isteklerini ortaya koyma zamanı. Partnerinin senin üzerinden sağladığı imkanları belki de hatırlatman gerekli.

İyi olduğunuz, destekler alabildiğiniz, önerileri uygulamaya dönüştürebileceğiniz işlere odaklanabilirsiniz. Araştırma, yönetim, satış pazarlama gibi alanlarda şansınız daha yüksek olabilir. Yaptığınız bunların dışında kalan bir sektörde ise, bunu nasıl geliştireceğinize dair araştırmalar yapabilirsiniz. Değerlerinize sahip çıkarken bunun bir takıntıya dönüşmediğinden emin olursanız, hayatınızda ortaya çıkan değişimlerden rahatsızlık duymayacaksınız.

18 Kasım’daki Güneş ile Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu iş projelerinizi daha cesurca ele alma ve yeni fırsatlar arama konusunda sizi cesaretlendirebilir. Ancak, bu dönemde aşırı rekabetçi bir tavır sergileme ve sabırsızlık yaşama riskiniz de artar. İş yerinde liderlik yeteneklerinizi gösterme şansınız olabilir, ancak işbirliği ve diplomasiyi de unutmamalısınız. Gerek iş gerekse sosyal hayatınızla ilgili konularda aldığınız kararlardan dönmemelisiniz. Bu etki altında mantığınızla, aklınızla kurduğunuz her sistem size hislerinizin ne derece doğru çalışabileceğini ve kullanılabileceğini gösterecektir.

Akrep burcu 13 – 19 Kasım haftalık yorumları

Akrep burç yorumları: Bu hafta kendiniz sormanız ve yanıt aramanız gereken belki de en önemli soru şu: “Hayatıma nasıl devam etmek istiyorum?” Yaşamınızın her alanında yenilik yapabilecek bir güç ve itilime sahipsiniz. Zira 13 Kasım’da burcunuzda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Aşırıya kaçmadan, ego ve hırsa kapılmadan ilişkilerde denge kurmayı deneyin. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Geleceğinizi yaratmak üzere atacağınız her adımda çevreniz sizi destekleyecektir. Aile ilişkilerinde ölçü ve mesafeyi korumaya özen gösterin. Kendinizi baştan yaratabileceğiniz bu dönemi iyi değerlendirin.

Şimdi, sıra dışı olmanın ve kendi şartlarını ortaya sunmanın zamanı geldi. Artık sen eski sen değilsin ve hiçbir şey sen istemediğin sürece eskisi gibi olmayacak. Kimsenin senin için belirlediği beklentilere uymak zorunda değilsin. Özgün olmak ve kaybettiğin kendine dönmek için şansın dönüyor. Bu şansları kullanmalısın. Uzun süredir bırakamadığın kötü ilişkilerle kendine zarar verdin ama artık kendine kötülük yapmaktan vazgeçmelisin.

Unutma, sen ancak ve ancak gücünü ve inancını inkar ederek de kendine kötülük yapabilirsin. Kendine ait olmasını istediğin yaşamın temellerini kurmalısın. Partner ya da yaşam ortağın zor bir sınav içinde olabilir. Belki bazı konular seni doğrudan ilgilendirmiyor ama dolaylı yoldan ona bağlısın. Herkesin sorumluluğunu alamazsın. Biraz bırakmayı öğrenmelisin. Direk seni ilgilendirmeyen konuları artık üzerinde taşıma. Başkalarını bir yola sokmuş olabilirsin ama ya sen!

“Dönüşüm” sizin için riskli ve güvensiz görünse de, yaşamaya başladığınızda buna ne kadar ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Sahiplendiğiniz, sizin olmasını istediğiniz ya da bunun için zorladığınız her şeyle vedalaşabilirsiniz. Hırslarınızı, kıskançlık yaratan duygularınızı kontrol altına alıyorsunuz. Bu da özel hayatınızdaki iyi başlangıçlara ve kararlara, bireysel alanlarınızdaki girişimlerinize doğrudan hitap edecektir.

18 Kasım’daki Güneş ile Mars’ın sizin burcunuzdaki kavuşumu kendiniz için atacağınız adımların altını doldurmanıza yardımcı olabilir. İçeride ne varsa dışarıya da onu yansıtacaksınız. Bu yüzden zamanın çoğunu kendinize, hayallerinize ayırabilirsiniz. Fiziksel anlamda yorgun ve hantal hissettiğiniz zamanların ardından şimdi daha enerjik olabilirsiniz. Kendinizi göstermek her zaman mümkün ve söz konusu olabilir. Ama önemli olan, nasıl göstereceğinizdir. Bu yöndeki tercihlerinizi baştan aşağı yeniliyorsunuz.

Yay burcu 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

Yay burç yorumları: Günlük hayatın sorumlulukları altında ezildiğinizi düşünüyorsanız dönüşüm buradan başlamalıdır. Korku ve sıkışıklık yaşadığınız her alanın yeniden restore edilmesi gerekiyor. Hayatta aşırı bağlı ve bağımlı olduğunuz davranış, ortam ve kişilerle ilgili kendinizi izleyin. Yakın çevre ve kardeşler açısından gerilmemeye özen gösterin. Bu hafta “aklımda” demeniz gereken alan iletişim. Alışılmış davranış biçimlerine veda ettiğiniz oranda yaşamınız heyecan verici deneyimlere kapılarını açabilir.

Bu yeniay adeta güneşin sizin burcunuza geçmeden önceki pillerinizi şarj etme yeni ayıdır. Bilinçaltının içinde olan bazı sorunları gerçekten kucaklamak için zaman ayırmalısın. Bu dönem bazı sırları kabul ediyor olmalı ve bazı sırları da koruyor olmalısın. Farkında olmadığınız, baskıladığınız, kabul etmekte direndiğiniz konularda yaşadığınız zorlukları düşünün. Gücünüzü, zamanınızı, mantığınızı bunlara harcamak yerine kendiniz için daha iyi planlar oluşturmaya harcamalısınız.

Bazı zayıflıklar senin güçlü yönlerini temsil eder. Seni üzen şeyleri kendi içinde keşfetmelisin. Kendinizi affederek ve başkalarını affederek iyileşme sürecine başlayın. Unutmayın ki affetmek, artık bir şeyin sizin üzerinizde güç sahibi olmasına izin vermeyeceğiniz anlamına gelir.

Kontrolü bırakmanın, aşırı düşünmekle vedalaşmanın hayat kalitenizi yükselttiğini görebilirsiniz. Bu konuda uzman kişilerle ya da yakınlarınızla görüşebilir, farklı alanlardaki insanlardan öneriler dinleyebilirsiniz. Uyku ve beslenme düzeninizde, kendi bildiğiniz gibi ilerlemenin size bir getirisinin olmadığını göreceksiniz. Alışkanlıklarınızın değişimi için bu yeniay sürecini kullanmalısınız. Bir şeylere başlamak konuda yüksek bir istek ve gereklilik hissedebilirsiniz. Hislerinizin peşinden koşun.

18 Kasım’daki Güneş ile Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumunun etkisiyle artık hayatınızdaki insanların, gerçekten hayatınızda olup olmadığını düşünmek isteyebilirsiniz. Öğrenmeye, araştırmaya, bir konuyu derinleştirmeye ihtiyaç duyabilir ve buna hazırlık yapabilirsiniz. Önünüze çıkacak, dikkatinizi çekecek yanlış arkadaşlıklar, toksikleştiren ilişkilerden sıyrılmak için gereken cesarete sahipsiniz. Bunun farkına varmanız, alacağınız bazı kritik haberlerle ya da sonradan ortaya çıkan konularla söz konusu olabilir.

Oğlak burcu 13 – 19 Kasım haftalık yorumları

Oğlak burç yorumları: Sosyal ortamlar, gruplar ve arkadaş çevreniz bu hafta hayatınızda eskisinden daha etkin bir rol oynayabilir. Maddi-manevi sahip olduğunuz her şeyle ilgili düşünceleriniz kökten değişecektir. Toplumsal katkı sağlayabildiğiniz her alanda büyük bir doyuma erişebilirsiniz. Geleceğinizi yaratırken toplumu ileri taşıyan hamlelerin hayatınızdaki önemini gözden kaçırmayın. Bireysel özgürlük alanınızı korumanız gerekmektedir. Daha özgür bir gelecek yaratmanız konusunda desteklenebilirsiniz.

Bir konuda seçim yapmak zorunda olduğunu göreceksin. Bu belki eş, belki aşk belki de arkadaşların veya iş birliklerinle ilgili değişimi işaret ediyor. Çalışma ortamların da sorunları çözümlüyorsun. Önümüzdeki iki hafta boyunca kendini hedeflerini güncellemek ya da yerine yeni şeyler koymak için zaman ayırmalısın. Düşündüğünden daha fazlasını başardığını görebilirsin.

Sosyal hayat ve iş hayatınız arasında kaldığınızı düşünebilir, bazı istekleri bastırdığınızı fark edebilirsiniz. Gururun, hırsın, kontrolün fazlası sizi mutlu olmaktan alıkoyabilir. Bunu sonlandırmak için çok güzel bir etki altındasınız. Her şeyi hedefleştirmeyi sevmenizi bir avantaj olarak kullanın ve kendinize mutlu olmanızla ilgili hedefler koyun. Boş zamanlar yaratın, keyif alacağınız işler üzerine kafa yorun ve bunu destekleyecek insanlarla bir araya gelmeye çalışın. Bu kez sorumluluğu kendiniz için alın, stratejiyi hayatı yaşamak üzerine kurun.

Sağlığın ve mutluluğun için tüm dikkatini toparlamalı ve bunu hayatına kazandırmalısın. Bununla birlikte, çevrendeki birinden sana gelen şaşırtıcı haberler ortaya çıkabilir, bu durumda, eylemlerine karar vermelerine izin vermemelisin. Kaderini sadece seçimlerinle sen kontrol edebilirsin. Rutinlerini ve iş planını düşünmek yerine daha eğlenceli yollar bulmalısın.

18 Kasım’daki Güneş ile Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumuyla birlikte bir süredir görüşmediğiniz, haber alamadığınız insanların hayatınıza dahil olması ya da birtakım söylentilerin kulağınıza gelmesi söz konusu olabilir. Mantığınızı dinleyin ve duygusal düşünmeden tepki vermeye çalışın. Bir manipülasyonun ya da yanıltıcı eylemin ortasında kalabilirsiniz, bu tuzağa düşmemek adın fikrinizi ve enerjinizi doğru şekilde kullanmalısınız.

Kova burcu 13 – 19 Kasım haftalık burç yorumları

Kova burç yorumları: Bu hafta iş-kariyer hayatınız için önemli bir döneme adım atıyorsunuz. Toplum içindeki imajınız pek çok şekilde değişime uğrayabilir. Aile içinde bazı krizler yaşanması ihtimaline karşı bireysel alanınızı korumalı ve sınırlarınızı belirlemelisiniz. Sizin için daha bireysel bir sürecin öneminden bahsedilebilir. Yaşamın her alanında özellikle iş-statü alanında gelişme ve genişlemeye hazırlıklı olun. Yeniye adım atabileceğiniz her alanda çeşitli destekler görebilirsiniz.

Kariyerin veya eğitim hayatında oldukça yoğun ilerleyen bir dönem içinde olabilirsin. Gerçekten hedeflerini belirlemen ve ciddi bir konsantrasyon içinde olman gereken bir dönemdesin. Asıl problem senin gibi her şeyi hızlı kavrayan birinin yeterli motivasyonu hala sağlayamıyor oluşu. Şimdi 13 Kasım’da gerçekleşecek bu yeni ay ile birlikte derinleşiyorsun ve yeni hedefler ekliyorsun. Aradığın itibar ya da statü için bu yeni ay sonrası güzel gelişmeler içerisine girebilirsin.

Kapı açılıyor gibi gözüküyor, bu yüzden şaşırtıcı haberlerin yoluna çıkması mümkün. Ne olursa olsun, harekete geçmeden önce her şeyi tam olarak değerlendirdiğinden emin olmalısın. Eski ilişkilerinden biri ile bağlantı kurabilirsin. Eğer hayatında devam eden bir ilişkin varken eski biri hayatına girmeye çalışırsa dikkat et. Bunu uzun vadede sürdüremezsin.

Her şeyin netlik kazandığını, ihtiyaçlarınızın ve sorumluluklarınızın ne olduğunu gördüğünüz zaman tutumlarınız da buna göre şekillenecektir. Baskıcı, yorucu, aşırıya kaçan davranışların iş hayatında da toplum içerisinde de size kazandırmadığını gördüğünüz bazı geri dönüşler alabilirsiniz. Özellikle otorite figürleriyle olan ilişkileriniz, sizin bir otorite sahibi olup güç zehirlenmesi yaşadığınız durumlarınız radikal gelişmeleri beraberinde getirebilir. Beklentilerinizin ve hareketlerinizin değişimi, iş koşullarınızda da bir dönüşüm yaşatabilir. Kendi işinizi kurmak, yeni sorumluluklar almak, farklı alanlarla ilgilenmek adına adımlar atabilir, bu yöndeki çalışmalarınıza dair yeni stratejiler kurabilirsiniz.

18 Kasım’da Güneş ile Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu sizi sorumluluk almaya ve bunları uygulamaya itebilir. Artık başka çözümünüzün olmadığını düşünebilir, istemediğiniz gündemleri hayatınıza çekebilirsiniz. Burada şikayetçi olmak, öfkeyi kontrol edememek ve faturayı başkalarına kesmek sizin iyiliğinize olmayacaktır. İş yapmak para kazandırıyor olabilir ancak değer kazanmak için işinizi nasıl yaptığınız önemlidir. Kendinizi ve diğerlerini daha derinlemesine anlama fırsatı yakalayarak ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkileyebilirsiniz.

Balık burcu 13 – 19 Kasım haftalık yorumları

Balık burç yorumları: İnanç ve ideallerinizin dönüşüme uğrayacağı bir dönemin başladığından söz edilebilir. Bu hafta özellikle hukuk ve adalet konularında beklemeye alınmış işlerde hareketlilik başlayabilir. Kapanmamış iç hesaplaşmalar, yasal takibi süren davalar vb. durumlar ancak yeni bir bakış açısı geliştirdiğinizde çözümlenir. Kurban psikolojisine girdiğiniz iş, ilişki, aile hayatı vb. alanlarda neyi yanlış yapıyor olduğunuzu gözden geçirin. Yepyeni bir bakış açısı ile yaşamınızı tamamen değiştirebilirsiniz.

13 Kasım’da gerçekleşecek Yeni Ay sizi adeta yeni bir macera içine çekiyor. Yaptığın her şeyi bırakıp bilinmeyen, sıra dışı bir yere uçmanın zamanı gelmiş olabilir. Uzun zamandır neye inandığını sorguluyordun. İşte bu yeni ay ile birlikte inandığın şeyi bulup ona doğru ilerliyorsun. Artık gerçekten kendin olmak ve bulunduğun yeri benimsemek istiyorsun. İçindeki o hırçınlık aslında kendini bir türlü anlatamıyor oluşun. Kimsenin yükünü taşımak zorunda değilsin.

Bunu yaparken de olaylara yeni bir açıdan bakmayı ve zaman zaman bir adım geri atmayı biliyor olman lazım. Geçmişte umursamadığın ve senin ilgini çekmeyen teklifler şimdi önüne başka bir formatta geliyor olabilir. Sonuçta, gelecekteki niyetlerinin tohumlarını ekmek için verimli bir dönem. Bu Yeni Ay, en derin arzularını en iyi şekilde beslenmesi için toprağın zengin ve verimli olması adına ayıklama yapmanı da istiyor. Ağaçların daha iyi çıkması için biraz budama yapman gerekebilir. Bunu iç sesinle çok rahat halledeceksin.

Yeniay ile hayatınızdaki belirsizlikleri bir kenara bırakıp bunlara neden olan konulara, insanlara odaklanıyorsunuz. Odaklanmanız gereken bir diğer hususun da kendi davranışlarınız olduğunu kabul etmelisiniz. Yorucu ve zor bir sürecin ardından, dinlenmek ve kaostan kaçmak istiyorsanız son çıkışa geldiniz. Var gücünüzle burada olun, hayata önyargılardan ve öğrenilmiş çaresizlikten bakmayı bırakın.

18 Kasım’da Güneş ile Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu size yönünüzü ve uygulamanız gerekenleri gösterebilir. Hiç kullanmadığınız için potansiyelinizin farkında olmayabilirsiniz. Bundan çekindiğiniz zamanların ardından şimdi harekete geçmeyi deneyimliyorsunuz. Üzerinde iyi düşündüğünüz, adımlarınızı iyi planladığınız ve amacınızdan sapmadığınız sürece tüm girişimlerinizin maddi ve manevi getirilerini hızlıca elde edebilirsiniz.

