Astronomlar, Yabancı Yaşama Uygun 2 Yeni Gezegen Daha Keşfetti

Dünya dışında yaşam koşulları barındırmaya müsait olan gezegen sayısı, yeni keşfedilen 2 yeni gezegenle birlikte 55’e yükseldi. Peki varlığından yeni haberimiz olan bu yeni iki gezegende hangi koşullar var?

Gelişen teknolojimiz sayesinde Güneş Sistemi’nden trilyonlarca kilometre uzaklıktaki yıldızların yörüngelerinde dolaşan gezegenleri gözlemleyebiliyoruz. Tüm o yıldızları incelemek ve tek tek yörüngelerindeki gezegenlere bakmak ise vakit harcıyor. Bugüne kadar Kepler Uzay Teleskobu ile yapılan, “yabancı yaşama uygun” gezegenlerin sayısı ise 55’e yükseldi. Gözlemleyebildiğimiz evrenin, tüm evrenin %4’ü olduğunu ve buradaki yıldızların tümüne bakmadığımızı düşünürsek, henüz yolun çok başında olduğumuzu da anlarız

Keşfedilen 2 yeni gezegenin her ikisinin de boyutu Dünya’nın boyutuna çok yakın, aynı zamanda sıcaklık olarak da benzer derecelere sahip olabilirler. Her iki gezegen de kendi yıldızlarının en yaşanabilir yörüngelerinde bulunuyorlar. Bu iki gezende de su bulunma ihtimali ise çok yüksek.

İki gezegenden birisi olan Kepler 1652b, muhtemelen dev bir kaya, tıpkı dünya gibi. Bu gezegen Dünya’dan %10 daha büyük. Bizden 822 ışıkyılı uzaklıktaki Kuğu Takımyıldızı üyesi olan bir cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. Kırmızı cüce bir yıldızın, normal şartlarda yörüngelerindeki gezegenler için çok yıkıcı etkilere sahip olduğu bilinir. Yüzeyindeki ortalama sıcaklık ise ülkemizdeki bir kış günü gibi, sadece 4.4 santigrat derece.

Bu gezegen hakkında daha çok cevap almak için NASA’nın 2021 yılında uzaya fırlatacağı James Webb teleskobunu bekleyeceğiz.

İkinci gezegen HD 283869b ise tam 155 ışıkyılı uzaklıkta, yani ilk gezegene kıyasla çok çok daha yakın. K yıldızları olarak bilinen gruba üye olan turuncu cüce yıldızın yörüngesinde dönen bu gezegen, dünyanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Yüzeyinde de gayet uygun sıcaklıkta okyanusların varlığından şüpheleniyor. Araştırmacılar, bu okyanuslarda mikrobiyal yaşamın varlığından şüpheleniyorlar.

Yıl sonuna kadar Dünya benzeri yaşama uygun gezegenler listesinin daha da büyümesi bekleniyor.