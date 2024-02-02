Astronot Gezeravcı: Bitki deneyleri, dünyanın güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin, dünyanın sınırsız güzelliklerinin anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etti.

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02/02/2024

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Astronot Gezeravcı: Bitki deneyleri, dünyanın güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin, dünyanın sınırsız güzelliklerinin anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uyguladığı deneylere ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz dünyanın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için."

02/02/2024 13:48
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TAGS: Astronot Gezeravcı
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