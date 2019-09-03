HABER KIBRIS

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Astronot gibi giyinip sokak sokak dolaştı

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03/09/2019

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Astronot gibi giyinip sokak sokak dolaştı

Hindistanlı sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, astronot kıyafeti giyerek, sokakta ‘ay yürüyüşü´ yaptı. Sanatçının, bozuk yollara dikkat çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi çekti.

Hindistan´ın Bengalore şehrindeki sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, bozuk yollara dikkat çekmek için astronot kostümü giydi ve Bengalore sokaklarında yürüdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nanjundaswamy´nin yürüdüğü yol, aydaki kraterlerle benzerlik gösterdi.

Paylaşılan görüntülere kısa sürede yoğun ilgi gelirken; sanatçı görüntüyü, Bengalore şehrinin altyapı çalışmalarından sorumlu olan ve Hindistan’ın dördüncü büyük belediye şirketi BBMP´ye mesaj göndererek, "Merhaba BBMP" açıklamasıyla paylaştı.

 

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TAGS: Astronot gibi giyinip sokak sokak dolaştı, haber, kıbrıs
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