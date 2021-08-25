Astronot romantiklik seviyesini uzaya çıkardı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Robert Shane Kimbrough uzaya gitti.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan eski ABD askeri yerden 400 kilometre ötedeki görevi nedeniyle önemli bir tarihi kaçırıyor.

Çoğu işçi gibi işten eve gelemeyen astronot Kimbrough bu nedenle 30. evlilik yıl dönümünü kaçırdı. Ancak Shane Kimrough'un eşi için oldukça romantik bir jest yaptı.

Columbia'daki Albuquerque Kay'ı

ISS'ten çektiği görüntülerde yeryüzünde kalp şeklindeki coğrafi noktaları paylaştı. Sosyal medyadaki mesajında, "Özellikle bugün, evliliğimizin 30. yıl dönümünde karımı özlüyorum. gerçek ruh arkadaşımı kutlamak ve onurlandırmak için göz kamaştırıcı gezegenimiz Dünya'dan kalp şeklindeki yerleri paylaşıyorum" dedi.

Feyyum Vahası, Nil Nehri - Mısır

Nisan ayında uzaya çıkan astronot, sonbahara kadar Dünya'ya dönmeyecek.

Bird Key, Sarasota, Florida

Whitefish

Lake St. Clair, Michigan

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25/08/2021 16:24