Astronotlara göre uzaydaki zorluklarla mücadelede uluslararası işbirliği önemli

Uzay Kaşifleri Derneği (ASE) Başkanı Reinhold Ewald, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) karşılaşılan zorluklarla uluslararası işbirliğiyle mücadele ettiklerini belirterek siyaset işleri zorlaştırsa da pragmatik olunması gerektiğini ve daha sağlam temellere dayalı uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Ewald ve NASA astronotu Edward Michael Fincke, ASE tarafından Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) ev sahipliğinde Uludağ'daki Bursa Business School'da düzenlenen "Planetary Congress" (Gezegen Kongresi) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.​​​​​​​

ASE Başkanı Ewald, kongrenin Bursa'da düzenlenmesi için davet almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Dünya'da herkes için iyi bir yaşam var. Doğrusunu yaparsak, hepimizin bu gezegende yaşadığını anlarsak bu mesaj nesilden nesle geçecek." dedi.

Astronot Ewald, Bursa'daki uzay eğitim tesisi GUHEM'i ziyaret edeceklerini, uzay uçuş teknolojisindeki gelişmeler ve yeniliklere dair teknik oturumlar düzenleyeceklerini söyledi.

UUİ'nin uzayda karşılaşılan zorluklarla nasıl mücadele edildiğine dair iyi bir model oluşturduğuna dikkati çeken Ewald, şunları kaydetti:

"Daha sağlam temellere dayalı bir uluslararası işbirliğine ulaştık. Bu, bir ulusun veya bölgenin tek başına yapabileceğinden fazlası. Ay'a geri dönmek, insanları Ay'a getirmek, Ay hakkında bilgiler öğrenmek, uzayın derinliklerine nasıl gidebileceğimizi araştırmak ve sonunda Mars'a ulaşmak. Ben böyle düşünüyorum. Uluslararası işbirliği, UUİ'de gördüğümüz büyük bir miras. Sahadaki siyaset zorlaşsa ve farklı yollara gitse de sadece pragmatik olarak işbirliğine devam edebiliriz."

Ewald, Türk astronotları görmekten çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkiye, doğru yolda ilerliyor çünkü kongrenin teması 'Gökyüzü geleceğimiz'. Gökyüzü ve uzay hakkında öğrenmek, yeni teknolojileri ve görüşleri dünyaya getirmek, her zaman bizi karanlıktan çıkaracak çok iyi bir tutum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, kalbimde özel bir yere sahip"

Astronot Fincke de kongrede dünyanın dört bir yanından gelen astronot ve kozmonotların uzayla ilgili konuştuklarını aktararak "İki Türk astronotla tanıştık, yakında uzaya uçacaklar. Sanırım onlara 'gökmen' diyoruz. Onlar da Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu ve gökyüzüne bakmak için ne kadar sabırsızlandığını görmek için çok heyecanlı." dedi.

NASA astronotu olarak tekrar "Boeing Starliner" ile uzaya gideceğini ve UUİ'de 6 ay kalacağını kaydeden Fincke, Ağustos 2024'te uçuşun yapılacağını ancak programın iyi olup olmadığının değerlendirileceğini söyledi.

ABD'de ticari şirketlerin harika ve uzayın ticarileştirilmesinin herkes için iyi olduğunu düşündüklerini belirten Fincke, "Daha fazla ticaret yapmaları için teşvik edip alan açıyoruz. Bu konferansta öğreniyoruz. Türkiye ve buradaki yetkililer de buna inanıyor. Bu, uzay programının bir parçası olma, ticareti ve yeni teknolojileri geliştirme şansı için mükemmel bir fırsat. Açıkça söylemek gerekirse uzayda para kazanmak da aynı şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

Fincke, bu alandaki işbirliğinin gerekliliğine ilişkin, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda insanoğlu olarak en iyi halimizdeyken birlikte çalışıyoruz, işbirliği yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ve yapıcı oluyoruz. Dünya'da yıkım da var ve biz burada olmaktan memnunuz. (Kongrede) Tüm insanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzerine konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu etkinliğe ev sahipliği yapmak için mükemmel bir yer olduğunu kaydeden Fincke, Bursa gibi tarihi bir şehirde olmaktan memnuniyet duyduğunu ve gelecek için sabırsızlanıp heyecanlandığını söyledi.

Fincke, Türkiye'de bulunup uzay hakkında konuşma fırsatına erişmekten de memnuniyet duyduğunu belirterek burada pek çok ilginç insanla tanıştığını, atmosferin harika olduğunu ve ABD de dahil farklı ülkelerin işbirliği için heyecanlandığını dile getirdi.

Sonraki misyonunun yaklaşık bir yıl sonra olduğu bilgisini veren Fincke, "Uzay İstasyonu'ndayken belki de 'gökmen' astronotları bizi ziyaret edecek ve bu harika olur ama bu olmazsa da pencereden baktığımda her seferinde Türkiye'den geçtiğimizi göreceğim. İstanbul'u, Bursa'yı ve gelecekte ziyaret etmek için baktığım diğer yerleri ayırt edeceğim. Türkiye, kalbimde özel bir yere sahip." dedi.