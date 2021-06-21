Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için astronotlar uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

ISS Expedition 65 ekibinde bulunan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, güneş panellerinin kurulumuna devam etmek amacıyla TSİ 14.42’de ISS’nin Quest hava kilidinden uzay yürüyüşüne başladı.

Pesquet’in 4’üncü, Kimbrough’un ise 8’inci kez çıktığı uzay yürüyüşünün altı saat sürdü.

Mevcut uzay yürüyüşü, Pesquet ve Kimbrough’un birlikte gerçekleştirdiği 4’üncü uzay yürüyüşü olurken, ikili uzay istasyonuna kurulması planlanan 6 güneş panelinin ikinci kısmını kurdu..

Güneş panellerinin geriye kalan 4 kısmının ise ilerleyen tarihlerde kurulması planlanırken, geçtiğimiz çarşamba günü güneş panelinin ilk kısmı kurulmuştu.

Kurulacak yeni panellerin, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor.

Bu habere tepkiniz:



21/06/2021 09:05