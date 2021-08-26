Asya Atlı Spor Country Kupası'nda anlamlı işbirliği!

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Asya Atlı Spor Country Kupası’nda bir başka geleneksel organizasyon olan “Havva Şayan Kupası” da verilecek.

Asya Atlı Spor Kulübü tarafından 4 Eylül 2021, Cumartesi günü düzenlenecek 4. Asya Atlı Spor Country Kupası için hazırlıklar devam ederken, organizasyon kulübün Akova’daki yerinde saat 17.00’de başlayacak.

Organizasyonda anlamlı bir işbirliği de gerçekleştirilecek. Yıllardır birbirlerini özel kupa yarışmalarında destekleyen Asya Atlı Spor ve Tunaç Riding Club, sportmence bir işbirliğine imza attı. İki kulüp pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan 7. Havva Şayan Kupası’nın Asya Atlı Spor Country Kupası'nda koşulacak bir kategoride verilmesini kararlaştırdı.

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26/08/2021 15:53