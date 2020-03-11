Asya Atlı Spor Kulübü sezonu açıyor

“KKTC Binicilik Federasyonu 2020 Sezonu Engel Atlama Yarışmaları 14 ve 15 Mart tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek

KKTC Binicilik Federasyonu 2020 Sezonu Engel Atlama Yarışmaları 14 ve 15 Mart’ta Asya Atlı Spor Kulübü- Akova’da gerçekleşecek.

Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi tarafından da katkı konulan etkinliklere Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanındaki atlı spor kulüplerinden yoğun ilgi bekleniyor.

İki gün sürecek etkinliğe tüm binicilik sporu meraklıları davetli

14 Mart 2020, Cumartesi

Yarışma başlangıç saati: 12:00

Kategoriler:

70cm X (cross pole)- 12 Yaş Altı 70cm – Acemi Parkuru 90cm

15 Mart 2020, Pazar

Yarışma başlangıç saati: 12:00

Kategoriler:

80cm Yeni biniciler 100cm Barajlı 120cm

BRT SPOR

11/03/2020 10:40