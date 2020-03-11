Asya Atlı Spor Kulübü sezonu açıyor
11/03/2020
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“KKTC Binicilik Federasyonu 2020 Sezonu Engel Atlama Yarışmaları 14 ve 15 Mart tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek
KKTC Binicilik Federasyonu 2020 Sezonu Engel Atlama Yarışmaları 14 ve 15 Mart’ta Asya Atlı Spor Kulübü- Akova’da gerçekleşecek.
Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi tarafından da katkı konulan etkinliklere Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanındaki atlı spor kulüplerinden yoğun ilgi bekleniyor.
İki gün sürecek etkinliğe tüm binicilik sporu meraklıları davetli
14 Mart 2020, Cumartesi
Yarışma başlangıç saati: 12:00
Kategoriler:
- 70cm X (cross pole)- 12 Yaş Altı
- 70cm – Acemi Parkuru
- 90cm
15 Mart 2020, Pazar
Yarışma başlangıç saati: 12:00
Kategoriler:
- 80cm Yeni biniciler
- 100cm Barajlı
- 120cm
BRT SPOR