Asya bebeğe Güney Kıbrıs’tan yardım eli

Cyprus Mail'de yer alan habere göre; Güney Kıbrıs Asya bebeğin tedavi masraflarını karşılayacak

ads ads ads ads
23/09/2021

ads
ads
ads
Asya bebeğe Güney Kıbrıs’tan yardım eli

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, bugün basına verdiği demeçte, Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan Asya bebeğin tedavisi için ödeme yapılacağını açıkladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; Rum Sağlık Bakanı Hadjipantelas, Asya’nın dosyasının masasında olduğunu ve gerekli tedavi için onay verileceğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere Asya bebeğin 2 buçuk milyon doları bulan tedavi masraflarının karşılanması için KKTC genelinde yardım kampanyaları başlatılmıştı.

KKTC'de tedavisi mümkün olmayan Asya Polatlı, Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz tedavi edilmesi amacıyla Türkiye’ye gönderilmişti. Asya, ücretsiz tedaviden yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurmuştu.

 

23/09/2021 16:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.