Asya bebeğe Güney Kıbrıs’tan yardım eli

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, bugün basına verdiği demeçte, Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan Asya bebeğin tedavisi için ödeme yapılacağını açıkladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; Rum Sağlık Bakanı Hadjipantelas, Asya’nın dosyasının masasında olduğunu ve gerekli tedavi için onay verileceğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere Asya bebeğin 2 buçuk milyon doları bulan tedavi masraflarının karşılanması için KKTC genelinde yardım kampanyaları başlatılmıştı.

KKTC'de tedavisi mümkün olmayan Asya Polatlı, Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz tedavi edilmesi amacıyla Türkiye’ye gönderilmişti. Asya, ücretsiz tedaviden yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurmuştu.

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23/09/2021 16:04