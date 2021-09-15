Asya Bebeğin, Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masrafları karşılanacak

Bakanlar Kurulu, SMA Tip 1 hastası olan ve Ankara'da tedavi gören 9 aylık Asya Bebeğin Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masraflarının karşılanmasına karar verdi...

Doğumundan 2 ay sonra SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konan ve makinelere bağlı şekilde yaşamını sürdüren 9 aylık Asya Polatlı’nın (Asya Bebek) Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masrafları karşılanacak.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara göre SMA hastası Asaya Polatlı isimli bebeğin tedavisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılmasının mümkün olmaması nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Sağlık Alanında İşbirliği Anlaması”nın 9’uncu maddesi uyarınca tedavi amacıyla ANKARA Şehir Hastanesi’ne sevk edilen hastanın “Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masraflarının” karşılanacak.

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15/09/2021 22:31