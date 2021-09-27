Asya bebeğin babası Ozan Polatlı: Başta inanamadık

Tedavisine Kıbrıs’ın güneyinde başlanan Asya bebeğin babası Ozan Polatlı Genç TV’ye açıklamalarda bulundu, “bize ulaştıklarında başta inanmadık, çünkü 8 ayda çok sözler verildi” dedi.

SMA hastası Asya Polatlı’nın babası Ozan Polatlı, kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca ulaşıldığını ancak son dönemde verilen sözlerden dolayı umutsuzluğa düştükleri için, başta bu iyileşme umuduna inanamadıklarını aktardı. Verilen müjdeye ancak, bir süre devam eden yazışmaların ardından inanabildiklerini belirten Polatlı, “artık yolun sonunda ışık görünüyor” şeklinde konuştu.

Cuma akşamı, resmi makamlar tarafından kendilerine mailler gönderildiğini söyleyen Polatlı, birçok konuda bilgilendirildiklerini, makamların kendilerini tedaviyi üstlenecek doktordan ulaşım detaylarına kadar birçok konuda bilgilendirdiğini, aileye yardımcı olduğunu vurguladı.

“Başta Anastasiadis olmak üzere tüm Kıbrıslı Rum yetkililere teşekkür ederiz”

Asya’nın tetkiklerine yoğun bakım ünitesinde devam edildiğini de aktaran Polatlı, yardımları için başta Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis olmak üzere tüm Kıbrıslı Rum yetkililere teşekkür etti, yetkililerin kendileriyle iletişimi hiç kesmediğinin altını çizdi.

“Çok zorluklar yaşadık ama artık yolun sonunda ışık görünüyor”

“8 aydır bu işin içerisindeyiz” şeklinde konuşan Polatlı, her gün Asya’nın ölümüne daha da yaklaştıklarını ve bu zorlukların sonuna gelmekten dolayı mutlu olduklarını aktardı. Polatlı, “8 aydır bu işin içindeyiz. Her geçen gün, Asya’nın ölümüne daha da yaklaşıyorduk. Hiçbir anne baba bunu yaşamamalı. Sağlık herkesin hakkıdır. Bu süreçte bazı zorluklar yaşadık ama artık yolun sonunda ışık görünüyor.”

YENİDÜZEN- GENÇTV

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27/09/2021 18:23