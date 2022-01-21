Asya bebeğin durumu iyiye gidiyor

Makarios Hastanesi Yoğun bakım servisinde yatan Asya bebeğin durumunun iyiye gittiği duyuruldu.

SMA hastası Asya Polatlı'nın Makarios Hastanesi’nde yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Asya Bebek sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asya'nın durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu gün hastahanede ikinci günüm, doktorlarım durumumum iyiye gittiğini söyledi ama birazdaha kalmam gerekiyormuş beni merak edip soran, dualarını ve sevgisini yollayan herkese teşekkürler, annem bana hepsini anlatıyor

Bu habere tepkiniz:



21/01/2022 16:00