Asya bebeğin tedavisi Güney Kıbrıs’ta yapılacak

SMA hastası Asya Polatlı, bu sabah saatlerinde Türkiye'den ambulans uçakla yola çıktı

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27/09/2021

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Asya bebeğin tedavisi Güney Kıbrıs’ta yapılacak

Tedavisine Güney Kıbrıs’ta devam edilecek SMA hastası Asya Polatlı, bu sabah saatlerinde Türkiye'den ambulans uçakla yola çıktı. Asya bebek gen tedavisinin yapılabilmesi için Yunanistan üzerinden Larnaka Havaalanı'na gelecek. Güney Kıbrıs’ta yapılacak testlerin ardından Asya'nın tedavisine başlanacağı öğrenildi.

Asya bebek, bir süredir Türkiye’de hastalığı yavaşlatmak için gerekli olan ‘kas kaybı’ tedavisini görüyordu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, geçtiğimi hafta Asya bebeğin tedavisi için gerekli gen tedavisinin yapılabilmesini sağlayacak ilacın siparişinin verildiğini ifade ederek, ilacı üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

27/09/2021 09:59
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TAGS: Asya bebek tedavi, Güney Kıbrıs
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