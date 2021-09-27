Asya bebek geldi testleri yapılacak

Türkiye’de kas kaybının önlenmesiyle ilgili yapılan tedavisinin ardından Güney Kıbrıs’ta tedavi görmek için bugün ambulans uçakla Yunanistan üzerinden Larnaka’ya gelen SMA Tip 1 hastası Asya Polatlı, Makarios Hastanesi'ne getirildi.

11 aylık Asya bebeğin yaklaşık 2 milyon Euro tutarındaki tedavi masraflarını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karşılayacak. Gerekli testlerin yapılmasının ardından Asya bebeğin Zolgensma adlı ilacın kullanılacağı gen tedavisine başlanacak.

Asya, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteğiyle hastalığın ilerleyişini azaltmak için Spinraza (Nusinersen) isimli ilacın kullanıldığı Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Asya'nın hastalığı yenmesi için tek kalıcı tedavinin Zolgensma adlı ilaç olduğu ve bu ilacın fiyatının 2.4 milyon dolar olduğunu ifade ediliyor.

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27/09/2021 14:52