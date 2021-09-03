Asya Bebek için Mağusa'da standlar kurulacak

Asya Gönüllüleri Mağusa Ekibi, yarın Mağusa Gelişim Akademisi‘nin önünde standlar kurarak ürün satışı gerçekleştirecek. Etkinlikten sağlanan gelir, Asya bebeğin tedavisi için bağışlanacak.

Asya Gönüllüleri Mağusa Ekibi tarafından yapılan açıklamada, yarın akşamüzeri kurulacak standların, gece 23.30’a kadar açık olacağı duyuruldu.

Oza Kahve’nin mobil aracının da hazır bulunacağı etkinlikte, Oza Kahve’nin elde ettiği gelirin de SMA Tip-1 hastası Asya bebeğe bağışlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, halk, standları ziyaret ederek destek olmaya davet edildi.

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03/09/2021 09:31