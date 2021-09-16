Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu’ndan İki Talep

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu, Asya bebeğin tedavi masraflarıyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına işaret ederek, platform olarak iki talepleri olduğunu belirtti.

Platform adına yazılı açıklama yapan Tuğçe Koruoğlu, taleplerinden birincisinin, Asya bebeğin kas erimesini durdurmak için gerekli ilacın (Spinraza), Asya bebeğe TC vatandaşlığı verilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaydının yapılıp, tedavisine derhal başlanması olduğunu kaydetti.

Koruoğlu, ikincisinin ise, KKTC hükümeti tarafından 2.4 milyon dolar değerindeki Zolgensma ilacın parasının derhal karşılanması olduğunu bildirdi.

Tuğçe Koruoğlu, Sağlık Bakanlığı ve hükümetin, alınan kararı kamuoyunda yorumlara açık olmadan netleştirmesi gerektiğini de ifade etti.

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16/09/2021 15:32