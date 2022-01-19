Asya bebek yoğun bakımda

SMA hastası Asya Polatlı'nın Makarios Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Asya Bebek sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hiç istemesem de Makarios çocuk hastahanesi yoğun bakım bölümünde yatıyorum, burada ki hemşirelerim ve doktorlarım benimle ilgileniyor, annen ve babam benim en erken zamanda iyi olup evimize geleceğimi biliyor, beni seven teyzelerimden, ablalarımdan ve abilerimden ricam bana dua edin en kısa zamanda ablalarımın yanına geleyim” ifadelerine yer verildi.

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19/01/2022 22:17