Asya borsalarında 'Fed' etkisi

Asya piyasaları Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasının ardından düşüşte.

Merkez bankasının tahminlerine göre, ABD Merkez Bankası'nın gösterge politika faizini tutmasına rağmen bu yıl bir kez daha faiz artırımı yapacağını söylemesinin ardından Asya-Pasifik piyasaları bölge genelinde düşüş yaşadı.

Tahminler, merkez bankasının, mevcut yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 aralığındaki faiz oranlarını 2023 sonuna kadar ortalama yüzde 5,6'ya yükseltmeyi beklediğini gösterdi.

Faiz belirleyici Federal Açık Piyasa Komitesi, 2024'te iki faiz indirimi öngördü; bu, Haziran ayındaki tahmininden iki daha azdı. Bu, fon oranını yüzde 5,1 civarında tutacaktır.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1,25 düşüşle bu ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Japonya Merkez Bankası'nın iki günlük para politikası toplantısına başlamasıyla birlikte Japonya'nın Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,15, Topix ise yüzde 0,78 kayıp yaşadı.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüşle Asya'daki kayıplara öncülük ederken, Kosdaq yüzde 1,84 kayıp yaşadı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşerken Çin ana kara piyasaları da düşüş yaşadı ve CSI 300 yüzde 0,55 kayıp yaşadı.