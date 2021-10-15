Asya Futbol Konfederasyonu kapısı zorlanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'na üyelik konusunda hukuki mücadeleyi başlatıyor. Bir süredir devam eden görüşmeler sonrası konunun hukuki sürecinin başlatılması konusunda Milletvekili ve KTFF Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oğuzhan Hasipoğlu bu davayı yürütecek avukatın giderlerine katkı için federasyona 4 bin euro bağışta bulundu.

Asya Futbol Konfederasyonu'na üyeliğin yolunun daha kısa olacağı görüşünde olan KTFF yetkilileri daha önce Spor Tahkim Mahkemesi'nde de görev yapan hukukçu ile bu kapıyı zorlayacak.

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15/10/2021 16:03