“Asya Bebek” gönüllüleri bugün Sağlık Bakanlığı’na yürüyor

SMA hastası Asya Polatlı’nın (Asya Bebek) tedavisi için sürdürülen kampanya çerçevesinde, bugün Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla eylem yapılıyor.

“Asya Gönüllüleri”, Asya bebeğin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi tarafından karşılanmadığını belirterek, tedavi sürecinin hemen başlaması ve KKTC devletinin 2,5 milyon dolar olan Zolgensma ilacını karşılaması için Sağlık Bakanlığı’na yürüyorlar.

Yürüyüş, bugün Dereboyu’ndaki trafik ışıklarından başladı. Gönülüler, talepleri karşılanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı önünde kalacaklarını açıkladılar. Asya Bebek için ayrıca bugün 5 ilçede de eylemler yapılıyor.

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10/09/2021 10:19