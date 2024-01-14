Asya Kupası | Avustralya, Hindistan'ı rahat geçti

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda; A Grubu'nda Çin, Tacikistan ile 0-0 berabere kaldı.

B Grubu'nda ise Avustralya, Hindistan'ı 2-0 yenerken Özbekistan-Suriye maçı 0-0 sona erdi.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.