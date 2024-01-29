Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda

Avustralya ve Tacikistan, çeyrek finalde yükseldi.



Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, son 16 turunda iki maç oynandı.



Tacikistan, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Birleşik Arap Emirlikleri'ni penaltılarla 5-3 yenerek çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.



Avustralya ise Endonezya'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.