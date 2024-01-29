Asya Kupası'nda Avustralya ve Tacikistan çeyrek finalde
Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda Avustralya ve Tacikistan, çeyrek finalde yükseldi.
29/01/2024
Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda
Avustralya ve Tacikistan, çeyrek finalde yükseldi.
Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, son 16 turunda iki maç oynandı.
Tacikistan, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Birleşik Arap Emirlikleri'ni penaltılarla 5-3 yenerek çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.
Avustralya ise Endonezya'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.