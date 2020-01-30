Asya Paralarında Sert Düşüş

Tayland bahtı, Filipinler pesosu ve Tayvan doları başta olmak üzere Asya para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor. Çin'deki Corona virüsü endişeleri kaygıları daha da artırdı.

Altın ve değerli metaller başta olmak üzere güvenli limanlara yönelen varlıklar, en çok Asya ülkelerinin para birimlerini vurdu.

Singapur merkezli CMC Markets Stratejisti Margaret Yang, Bloomberg'deki açıklamasında "virüse dair artan endişeler Asya piyasalarına baskı yapıyor." dedi. Uzman yatırımcılar Dünya Sağlık Örgütü'nin hastalığı uluslararası aciliyet durumu 'yüksek' olarak değiştirmesiyle yatırımcıların Çin ekonomisine dair endişelerinin daha da artabileceğini belirtti.



Bloomberg Dolar Spot Endeksi 1,199.68 puanda yatay seyretti. MSCI AC Asya Pasifik Endeksi % 1.7 düşerek 166.17 puan oldu.

Güney Kore wonu 7 haftanın en düşük seviyesine inerken Endonezya rupisi yüzde 2'den fazla geriledi. Ülke Merkez Bankası virüs endişeleri nedeniyle oluşan dalgalanmalar konusunda harekete geçtiklerini açıkladı.

Tayland bahtı ülke turizminin virüs nedeniyle zarar göreceği beklentisiyle Haziran'dan beri en düşük seviyeye indi. Malezya ringiti ülke hisselerinden çıkışın hızlanmasıyla düştü. Filipin pesosu da hisse senedinden çıkışlarla geriledi.

Çin'de ise serbest para rejimi olmadığı için yuandaki gerçek değer kaybı hakkında resmi bir rakam yok.

30/01/2020 15:13